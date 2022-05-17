17 мая 2022

Челябинские власти рассказали о проблемах заводов из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ЧКПЗ. Челябинск, металлургия, станкостроение, молот, завод, рабочий, кузница, поковка
Бойкот западных стран затронул металлургическую отрасль Фото:

В Челябинской области санкции больше всего затронули металлургическую отрасль, а машиностроение и горнодобывающая промышленность показывают небольшой рост. Об этом 18 мая заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий, передает корреспондент URA.RU.

«У нас в регионе развита тяжелая промышленность. Все крупные компании работали с западными партнерами. Покупали у них узлы или комплектующие. Сегодня им приходится искать компоненты у других поставщиков, выстраивать новую логистику. Небольшой рост в регионе показывает машиностроение, горнодобывающая отрасль. Сложнее ситуация у металлургов», — отметил Рыжий на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире ИД «Гранада Пресс».

В качестве примера министр заявил, что любая металлообработка требует режущий инструмент. Раньше он приходил из недружественных стран. В рамках программы импортозамещения челябинские предприятия начали делать заготовки из твердых сплавов. Другие предприятия будут делать из них режущий инструмент.

Рыжий сообщил, что на базе центра импортозамещения идет совместная и разносторонняя работа. Так, предприятия создают совместную базу данных по УрФО. Задача региональных властей заключается в том, чтобы помочь промышленности преодолеть негативные тенденции. Программа импортозамещения позволит российским промышленникам снизить зависимость от иностранного оборудования и его компонентов.

Перебои с поставками в стране начались после введения Западом санкций против России. Как отмечал глава РФ Владимир Путин, антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих стран Запада. Это подтверждает рост инфляции, а также нарушение кооперационных связей и логистических сетей, объяснял он.

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В Челябинской области санкции больше всего затронули металлургическую отрасль, а машиностроение и горнодобывающая промышленность показывают небольшой рост. Об этом 18 мая заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий, передает корреспондент URA.RU. «У нас в регионе развита тяжелая промышленность. Все крупные компании работали с западными партнерами. Покупали у них узлы или комплектующие. Сегодня им приходится искать компоненты у других поставщиков, выстраивать новую логистику. Небольшой рост в регионе показывает машиностроение, горнодобывающая отрасль. Сложнее ситуация у металлургов», — отметил Рыжий на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире ИД «Гранада Пресс». В качестве примера министр заявил, что любая металлообработка требует режущий инструмент. Раньше он приходил из недружественных стран. В рамках программы импортозамещения челябинские предприятия начали делать заготовки из твердых сплавов. Другие предприятия будут делать из них режущий инструмент. Рыжий сообщил, что на базе центра импортозамещения идет совместная и разносторонняя работа. Так, предприятия создают совместную базу данных по УрФО. Задача региональных властей заключается в том, чтобы помочь промышленности преодолеть негативные тенденции. Программа импортозамещения позволит российским промышленникам снизить зависимость от иностранного оборудования и его компонентов. Перебои с поставками в стране начались после введения Западом санкций против России. Как отмечал глава РФ Владимир Путин, антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих стран Запада. Это подтверждает рост инфляции, а также нарушение кооперационных связей и логистических сетей, объяснял он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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