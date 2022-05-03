Обозреватель Financial Times: Россия неуязвима перед санкциями

03 мая 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Санкции против РФ могли бы работать, если бы они включали запрет на газ, считает Мартин Вулф Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия почти неуязвима перед санкциями в сфере энергетики. Об этом заявил обозреватель британской газеты Financial Times Мартин Вулф. «Россия практически неуязвима: она всегда найдет покупателя для своего топлива. Экономические санкции против России работали бы лучше, если бы они были более строгими и включали бы газ, но они никогда не будут полностью непроницаемыми, потому что Россия может покупать, например, через Китай», — сказал Вульф в интервью испанскому изданию El Mundo, передает РИА «Новости». По его словам, санкции против России никогда не будут работать так, как рассчитывает Запад. Потому что они не смогут подключить весь мир к эмбарго в отношении российского топлива, заявил журналист. Страны Запада ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Евросоюз также собирается ввести шестой пакет санкций, передает деловое издание «Взгляд». Европарламент требует ввести запрет на поставки нефти и газа из России. Российские власти заявляли, что предыдущие ограничения нанесли удар также по Западу. Там растет инфляция, нарушаются системы расчетов и логистики. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Россия почти неуязвима перед санкциями в сфере энергетики. Об этом заявил обозреватель британской газеты Financial Times Мартин Вулф. «Россия практически неуязвима: она всегда найдет покупателя для своего топлива. Экономические санкции против России работали бы лучше, если бы они были более строгими и включали бы газ, но они никогда не будут полностью непроницаемыми, потому что Россия может покупать, например, через Китай», — сказал Вульф в интервью испанскому изданию El Mundo, передает РИА «Новости». По его словам, санкции против России никогда не будут работать так, как рассчитывает Запад. Потому что они не смогут подключить весь мир к эмбарго в отношении российского топлива, заявил журналист. Страны Запада ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Евросоюз также собирается ввести шестой пакет санкций, передает деловое издание «Взгляд». Европарламент требует ввести запрет на поставки нефти и газа из России. Российские власти заявляли, что предыдущие ограничения нанесли удар также по Западу. Там растет инфляция, нарушаются системы расчетов и логистики.