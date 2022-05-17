Глава тюменского облизбиркома за год стал богаче

Игорь Халин за 2021 год заработал 9,38 млн рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин за 2021 год заработал 9,38 млн рублей. Декларация госслужащего опубликована на сайте регионального избиркома. Годом ранее Халин отчитался о 8,6 млн рублей доходов.

Согласно документу, собственность Халина за последний год не изменилась. Он по-прежнему владеет квартирой в 164 кв. м., гаражом, земельным участком в две тысячи кв. м и автомобилем Volkswagen Tiguan. Кроме того, в пользовании у главы избиркома находится баня площадью 118 кв. м. и гараж 75,7 кв. м.

Супруга главы избиркома за 2021 год заработала почти 2,3 млн рублей — из них 1,62 млн рублей она получила за проданную квартиру. Недвижимости и автомобилей у жены Халина в собственности нет.

Ранее URA.RU писало о доходах депутатов Тюменской облдумы. Самым богатым региональным парламентарием стал единоросс Игорь Нак, который за 2021 год заработал 92,2 млн рублей.