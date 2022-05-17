17 мая 2022

Глава тюменского облизбиркома за год стал богаче

© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджетное послание губернатора 2014 -2: заседание областной Думы. Тюмень, халин игорь, смех
Игорь Халин за 2021 год заработал 9,38 млн рублей Фото:
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Декларационная кампания

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин за 2021 год заработал 9,38 млн рублей. Декларация госслужащего опубликована на сайте регионального избиркома. Годом ранее Халин отчитался о 8,6 млн рублей доходов.

Согласно документу, собственность Халина за последний год не изменилась. Он по-прежнему владеет квартирой в 164 кв. м., гаражом, земельным участком в две тысячи кв. м и автомобилем Volkswagen Tiguan. Кроме того, в пользовании у главы избиркома находится баня площадью 118 кв. м. и гараж 75,7 кв. м.

Супруга главы избиркома за 2021 год заработала почти 2,3 млн рублей — из них 1,62 млн рублей она получила за проданную квартиру. Недвижимости и автомобилей у жены Халина в собственности нет.

Ранее URA.RU писало о доходах депутатов Тюменской облдумы. Самым богатым региональным парламентарием стал единоросс Игорь Нак, который за 2021 год заработал 92,2 млн рублей.

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Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин за 2021 год заработал 9,38 млн рублей. Декларация госслужащего опубликована на сайте регионального избиркома. Годом ранее Халин отчитался о 8,6 млн рублей доходов. Согласно документу, собственность Халина за последний год не изменилась. Он по-прежнему владеет квартирой в 164 кв. м., гаражом, земельным участком в две тысячи кв. м и автомобилем Volkswagen Tiguan. Кроме того, в пользовании у главы избиркома находится баня площадью 118 кв. м. и гараж 75,7 кв. м. Супруга главы избиркома за 2021 год заработала почти 2,3 млн рублей — из них 1,62 млн рублей она получила за проданную квартиру. Недвижимости и автомобилей у жены Халина в собственности нет. Ранее URA.RU писало о доходах депутатов Тюменской облдумы. Самым богатым региональным парламентарием стал единоросс Игорь Нак, который за 2021 год заработал 92,2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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