В Тюменской облдуме назвали имена самых богатых депутатов. Топ-5

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Очередное заседание областной думы тюменской области. Тюмень, телефон, нак игорь, улыбка, снимает на телефон, чехол для айфона с путиным
Игорь Нак за 2021 год заработал больше всех депутатов облдумы Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Депутат Тюменской облдумы Игорь Нак возглавил рейтинг самых богатых депутатов, за 2021 год заработав 92,2 млн рублей. Декларации о доходах парламентариев опубликованы на сайте законодательного органа. В топ-5 также вошли Владимир Пискайкин, Юрий Баранчук, Николай Руссу и Олег Ваховский.

«Депутат Тюменской областной думы Нак Игорь Владимирович. Декларированный годовой доход за 2021 год — 92,2 млн рублей», — такие сведения значатся в данных о доходах депутатов регионального парламента.

Игорь Нак возглавляет топ-5 самых богатых депутатов облдумы. На этой позиции он сменил Дмитрия Горицкого, который в 2020 году заработал почти 850 млн рублей. Однако в 2021-м Горицкий покинул думу, перейдя на пост сенатора Совета Федерации, при этом его доходы уменьшились в 10 раз.

В пятерку богатейших депутатов по итогам 2021 года также вошли:

  • Владимир Пискайкин — 87,2 млн рублей (-9,6 млн, по сравнению с 2020-м);
  • Юрий Баранчук — 74,2 млн рублей (+20,1 млн);
  • Николай Руссу — 63 млн рублей (-13,2 млн);
  • Олег Ваховский — 58,1 млн рублей.

Что до изменения годовых доходов лидера рейтинга — Игоря Нака, то в 2021 году ему удалось заработать на 19,3 млн рублей больше, чем годом ранее. При этом никакой собственности у него по-прежнему нет.

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Депутат Тюменской облдумы Игорь Нак возглавил рейтинг самых богатых депутатов, за 2021 год заработав 92,2 млн рублей. Декларации о доходах парламентариев опубликованы на сайте законодательного органа. В топ-5 также вошли Владимир Пискайкин, Юрий Баранчук, Николай Руссу и Олег Ваховский. «Депутат Тюменской областной думы Нак Игорь Владимирович. Декларированный годовой доход за 2021 год — 92,2 млн рублей», — такие сведения значатся в данных о доходах депутатов регионального парламента. Игорь Нак возглавляет топ-5 самых богатых депутатов облдумы. На этой позиции он сменил Дмитрия Горицкого, который в 2020 году заработал почти 850 млн рублей. Однако в 2021-м Горицкий покинул думу, перейдя на пост сенатора Совета Федерации, при этом его доходы уменьшились в 10 раз. В пятерку богатейших депутатов по итогам 2021 года также вошли: Что до изменения годовых доходов лидера рейтинга — Игоря Нака, то в 2021 году ему удалось заработать на 19,3 млн рублей больше, чем годом ранее. При этом никакой собственности у него по-прежнему нет.
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