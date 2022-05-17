В Перми цена капремонта скандальной высотки выросла в 2,5 раза

Трещины на доме появились еще в 2015 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители пермской 10-этажки на ул. Ветлужская, 66 в этом году не увидят капитального ремонта дома, которого ждут несколько лет. Окончательная проектно-сметная документация (ПСД) по ремонту высотки, на которой еще в 2015 году появились трещины, принята только в этом месяце, а стоимость работ выросла со 100,1 млн до 248 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комитета пермской гордумы по пространственному развитию и благоустройству, передает корреспондент URA.RU.

«С 2018 по 2020 годы были запланированы ремонты крыши, фасадов, несущих конструкций и утепления фасадов. Разработана ПСД со стоимостью 100,1 млн рублей. В 2019 году был отобран подрядчик, который пояснил, что сначала необходимо провести капремонт фундамента. В региональную программу были внесены изменения — добавлены капремонт фундамента и подвала. С 2020 по 2022 год разрабатывалась новая ПСД. В мае 2022 года принимается ПСД со сметной стоимостью 248 млн рублей», — сообщил первый заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Перми Олег Белоусов.

Теперь чиновникам необходимо вновь выбрать подрядчика. Закончить капремонт дома планируется не раньше в 2023 года. Высотку на Ветлужской, 66 построили в 1999 году, а в 2015 на здании появились трещины. После этого жильцы забили тревогу, потребовав ремонта. По данным мэрии, в доме проживают 692 человека.