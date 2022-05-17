В полиции раскрыли детали розыска пропавшей 11-летней школьницы

К поиску ребенка привлекалась полиция и волонтеры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Родители 11-летней девочки, пропавшей в Лысьве (Пермский край), не сразу обратились в органы полиции. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю, подполковник полиции Игорь Старчиков. По его словам, девочка предупредила своих родителей, что останется ночевать у подружки, о которой ранее не рассказывала им.

«Девочка ушла в школу около 8 часов утра. Сказала, что останется ночевать у какой-то непонятной подружки. Поэтому родители обратились в полицию только на следующий день. Реагирование [оперативных служб: представителей уголовного розыска, управления СК по Пермскому краю] произошло практически молниеносно. Здесь [в краевом главке] был организован оперативный штаб. Около 8 часов вечера местонахождение девочки было установлено. Преступление в отношении нее (как выяснилось в ходе первоначального опроса) не совершалось», — сказал Старчиков.

В то же время, следственными органами СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. URA.RU писало о том, что поиски пропавшей велись в Лысьве накануне, 17 мая.