В Пермском крае завершили поиски пропавшей девочки

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Лысьва. Пермь, лысьва, виды лысьвы, лицей вектория
Пропавшую в пермском городе девочку нашли Фото:

В пермском городе Лысьва успешно закончились поиски 11-летнего ребенка. Об этом сообщили на странице соцсети «ВКонтакте» поискового отряда «Регион59-поиск пропавших».

«Г. Лысьва, Пермский край. Найдена! Жива!», — сообщает запись на стене сообщества. Ранее о поисковых мероприятиях было заявлено в 14 часов 17 мая. К ним приступили спустя час после объявления сбора.

Сообщалось, что местонахождение девочки было неизвестно с вечера 16 мая. На поиск ушло около шести часов. Отряд благодарит всех за помощь в поиске.

Ранее URA.RU сообщало, что неделю назад спасатели искали в Перми 12-летнего мальчика. Ребенок также был оперативно найден.

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В пермском городе Лысьва успешно закончились поиски 11-летнего ребенка. Об этом сообщили на странице соцсети «ВКонтакте» поискового отряда «Регион59-поиск пропавших». «Г. Лысьва, Пермский край. Найдена! Жива!», — сообщает запись на стене сообщества. Ранее о поисковых мероприятиях было заявлено в 14 часов 17 мая. К ним приступили спустя час после объявления сбора. Сообщалось, что местонахождение девочки было неизвестно с вечера 16 мая. На поиск ушло около шести часов. Отряд благодарит всех за помощь в поиске. Ранее URA.RU сообщало, что неделю назад спасатели искали в Перми 12-летнего мальчика. Ребенок также был оперативно найден.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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