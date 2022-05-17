В Пермском крае завершили поиски пропавшей девочки

Пропавшую в пермском городе девочку нашли
В пермском городе Лысьва успешно закончились поиски 11-летнего ребенка. Об этом сообщили на странице соцсети «ВКонтакте» поискового отряда «Регион59-поиск пропавших».
«Г. Лысьва, Пермский край. Найдена! Жива!», — сообщает запись на стене сообщества. Ранее о поисковых мероприятиях было заявлено в 14 часов 17 мая. К ним приступили спустя час после объявления сбора.
Сообщалось, что местонахождение девочки было неизвестно с вечера 16 мая. На поиск ушло около шести часов. Отряд благодарит всех за помощь в поиске.
Ранее URA.RU сообщало, что неделю назад спасатели искали в Перми 12-летнего мальчика. Ребенок также был оперативно найден.
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