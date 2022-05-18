Как уехать из центра Екатеринбурга в «Ночь музеев»

Екатеринбургский «Гортранс» продлил работу общественного транспорта в «Ночь музеев» Фото: Анна Майорова © URA.RU

ЕМУП «Гортранс» продлит работу общественного транспорта в «Ночь музеев», которая начнется в Екатеринбурге с 19.00 21 мая и завершится 22 мая в два часа ночи. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«Ежегодно для удобства горожан и гостей Екатеринбурга ЕМУП „Гортранс“ обеспечивает позднее отправление общественного транспорта из центра города в отдаленные районы», — заявила команда проекта «Ночь музеев в Екатеринбурге». Так метро будет работать в обычном режиме до 00.00

Трамваи будут ждать пассажиров на остановке «Театр Музыкальной комедии» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Общественный транспорт отправится в нескольких направлениях в 00.45.

А сторону гостиницы Исеть будут направлены:

Трамвай № 26 по маршруту: пр. Ленина — ул. Луначарского — ул. Уральская — ул. Гагарина — пр. Ленина — ул. Московская — ул. Волгоградская и завершит работу в Западном депо.

Трамвай № 15 по маршруту: пр. Ленина — ул. Луначарского — ул. Гагарина — ул. Малышева — ул. Сыромолотова — ст. 40 лет ВЛКСМ — ул. Сыромолотова — ул. Малышева — ул. Гагарина, пр. Ленина — ул. Луначарского — ул. Куйбышева — ул. 8 Марта в Южное депо.

Трамвай № 27 по маршруту: пр. Ленина — ул. Луначарского — ул. Куйбышева — ул. 8 Марта — ул. Титова — ул. Ферганская — ул. Новосибирская — ст. Керамическая — ул. Новосибирская, ул. Ферганская — ул. 8 Марта в Южное депо.

В сторону площади Коммунаров отправятся следующие трамваи:

Трамвай № 8 по маршруту: пр. Ленина — Верх-Исетский бульвар — ул. Халтурина — ул. Бебеля — ул. Победы — пр. Космонавтов в Северное депо.

Трамвай № 13 по маршруту: пр. Ленина — Верх-Исетский бульвар — ул. Халтурина — ул. Техническая — ст. 7 Ключей — ул. Техническая — ул. Халтурина — Верх-Исетский бульвар — пр. Ленина, ул. Луначарского в Северное депо.

Трамвай № 18 по маршруту: пр. Ленина — ул. Татищева — ул. Викулова — ст. Волгоградская в Западное депо.

Автобусы будут ждать гостей музеев на остановке «Площадь Труда» на проспекте Ленина.

В 01.00 в сторону Уральского федерального университета отправятся:

Автобус № 65 «Ж/д вокзал — ст. Кольцово» до остановки «ст. Кольцово».

Автобус № 27 «СТЦ МЕГА — ЖБИ» до остановки «ЖБИ».

Автобус № 28 «Радиоколледж — Горбольница № 7» до остановки «Горбольница № 7».

Автобус № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ» до остановки «40 лет ВЛКСМ».

В 01.00 в сторону площади 1905 года поедут следующие маршруты:

Автобус № 24 «п. Мичуринский (школа) — мкн. Компрессорный» до остановки «п. Мичуринский (сады)».

Автобус № 50 «ТЦ Лента — УрФУ» до остановки «ТЦ Лента».

Автобус № 54 «Краснолесье — Синие Камни» до остановки «Краснолесье».

Автобус № 57 «ДМБ № 9 — Елизавет» до остановки «Елизавет».

В Екатеринбурге 21 мая в 16-й раз пройдет «Ночь музеев», главной темой станет культура народов России. В этом году в акции примет участие 120 учреждений, 19 из них можно будет посетить бесплатно, а 28 площадок ждут посетителей по «единому билету». Его можно будет купить за 300 рублей и посетить пять музеев на выбор.