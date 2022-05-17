Губернатор Тюменской области получил новый статус

18 мая 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Александр Моор назначен ответственным секретарем оргкомитета ежегодного форума TNF Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор стал ответственным секретарем оргкомитета ежегодного промышленно-энергетического форума TNF. Об этом сообщает официальный telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее ежегодное проведение промышленно-энергетического форума TNF в Тюменской области. Оргкомитет промышленно-энергетического форума TNF возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. На губернатора Тюменской области возложены обязанности ответственного секретаря оргкомитета», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Глава региона отметил, что новый формат тюменского форума повысит его привлекательность среди представителей госорганов и крупных компаний. «Наши многолетние усилия по организации и продвижению Тюменского нефтегазового форума дали отличный результат. Экономике Тюменской области нужны инвестиции. На форуме TNF у предпринимателей есть возможность обсудить вопросы с первыми лицами ведущих компаний страны. Личный контакт — это, пожалуй, самое ценное, что дают такие площадки», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на слова губернатора Моора. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский промышленно-энергетический форум TNF получил статус ежегодного. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор стал ответственным секретарем оргкомитета ежегодного промышленно-энергетического форума TNF. Об этом сообщает официальный telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее ежегодное проведение промышленно-энергетического форума TNF в Тюменской области. Оргкомитет промышленно-энергетического форума TNF возглавил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. На губернатора Тюменской области возложены обязанности ответственного секретаря оргкомитета», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Глава региона отметил, что новый формат тюменского форума повысит его привлекательность среди представителей госорганов и крупных компаний. «Наши многолетние усилия по организации и продвижению Тюменского нефтегазового форума дали отличный результат. Экономике Тюменской области нужны инвестиции. На форуме TNF у предпринимателей есть возможность обсудить вопросы с первыми лицами ведущих компаний страны. Личный контакт — это, пожалуй, самое ценное, что дают такие площадки», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на слова губернатора Моора. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский промышленно-энергетический форум TNF получил статус ежегодного. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.