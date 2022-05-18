Кадыров: Путин растянул спецоперацию, пытаясь спасти украинцев

Спецоперация идет по плану, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Приказ президента России Владимира Путина о сохранении жизни украинцам растянул спецоперацию. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканале «Россия 24».

«Если бы президент не дал приказ максимально сохранить население, мы бы уже очистили Украину. Сейчас 100% мы идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов», — сказал Кадыров.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.