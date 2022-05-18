Казаки разнесли идею мэра Екатеринбурга бить вандалов нагайками

Геннадий Ковалев посчитал идею Алексея Орлова непродуманной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник ГУ Федерации союза казаков по Уральско-Приволжскому округу Геннадий Ковалев раскритиковал предложение мэра Екатеринбурга Алексея Орлова бороться с вандалами силами казаков, заявив, что идея не будет реализована на практике. Соответствующе заявление он сделал в разговоре с журналистом URA.RU.

«12 лет пытаются создать казачьи дружины и до сих пор не создали. А теперь говорят, пусть ходят, бьют этих вандалов. Ну что ж, пусть попробуют. Но я думаю, что все это выльется в свисток: опять выделятся деньги, освоятся. И на этом все закончится, если прокуратура не заинтересуется», — сказал Ковалев.

Он подчеркнул, что казачество в Свердловской области находится в недостаточно развитом состоянии, чтобы соответствовать требованиям. Для начала стоит остановить разложение казачества, которое по словам Ковалева, продолжается около десяти лет.

Мэр Алексей Орлов 17 мая на совете неравнодушных горожан выступил с инициативой направить казаков на борьбу с вандалами, рисующими граффити на стенах. Градоначальник усомнился в полезности казаков в Екатеринбурге. Орлов предложил дать вандалам «нагайкой пару раз по заднице».