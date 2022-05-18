Кадыров потребовал извинений от западных стран

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Россию невозможно поставить на колени, убежден Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные страны должны извиниться перед Россией и снять c нее все санкции. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканале «Россия 24».

«Нас невозможно свалить и поставить на колени. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России», — сказал Кадыров.

Санкции против России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства.

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Западные страны должны извиниться перед Россией и снять c нее все санкции. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Трансляция идет на телеканале «Россия 24». «Нас невозможно свалить и поставить на колени. Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России», — сказал Кадыров. Санкции против России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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