Коммунальщики обвинили тюменцев в возникновении потопов

18 мая 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

16 и 17 мая из-за обильных дождей затопило дворы и улицы Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU Потопы на улицах Тюмени, вызванные обильными дождями, произошли, в том числе, по вине горожан, выбрасывающих мусор в канализацию. Информация об этом указана на официальном сайте компании «Росводоканал Тюмень». Там уточнили, что 17 мая в коммунальных сетях города было обнаружено 152 засора. «К сожалению, наши абоненты все чаще используют канализацию в качестве мусорного ведра. Из-за этого в сетях скопилось огромное количество тряпок. Они склеиваются жиром, моющими средствами и оседают на стенках труб. Чтобы отвести из дворов ливневую воду управляющие компании стали открывать канализационные колодцы, что категорически запрещено. Хлынувшие потоки снесли со стенок отложения мусора, таким образом образовалось множество засоров», — пояснил начальник цеха обслуживания сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян. По данным компании, 17 мая в коммунальных сетях Тюмени было зафиксировано 152 засора. «17 мая на сетях тюменской агломерации зафиксировано 152 засора. Для сравнения — за первые 10 дней мая устранено 126 засоров. Причиной коммунального коллапса стал сильный ливень. По информации синоптиков за несколько часов на Тюмень обрушилось около 70% месячной нормы осадков», — добавили в «Росводоканале». Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за обильных дождей затопило дворы и дороги. Для откачки воды были привлечены десятки единиц спецтехники.

Потопы на улицах Тюмени, вызванные обильными дождями, произошли, в том числе, по вине горожан, выбрасывающих мусор в канализацию. Информация об этом указана на официальном сайте компании «Росводоканал Тюмень». Там уточнили, что 17 мая в коммунальных сетях города было обнаружено 152 засора. «К сожалению, наши абоненты все чаще используют канализацию в качестве мусорного ведра. Из-за этого в сетях скопилось огромное количество тряпок. Они склеиваются жиром, моющими средствами и оседают на стенках труб. Чтобы отвести из дворов ливневую воду управляющие компании стали открывать канализационные колодцы, что категорически запрещено. Хлынувшие потоки снесли со стенок отложения мусора, таким образом образовалось множество засоров», — пояснил начальник цеха обслуживания сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян. По данным компании, 17 мая в коммунальных сетях Тюмени было зафиксировано 152 засора. «17 мая на сетях тюменской агломерации зафиксировано 152 засора. Для сравнения — за первые 10 дней мая устранено 126 засоров. Причиной коммунального коллапса стал сильный ливень. По информации синоптиков за несколько часов на Тюмень обрушилось около 70% месячной нормы осадков», — добавили в «Росводоканале». Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени из-за обильных дождей затопило дворы и дороги. Для откачки воды были привлечены десятки единиц спецтехники.