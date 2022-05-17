Жители ХМАО пожаловались губернатору на дорогие сосиски и хлеб

Сургутяне говорят, что цены на хлеб достигают 50 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Жители пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на то, что продукты местного производства, в том числе хлеб и сосиски, продаются дороже товаров, привезенных из других регионов. О проблеме главе региона в комментариях к анонсу «прямой линии» губернатора с жителями, рассказала сургутянка Елена Вереюхина.

«Я обозначила проблему конкретно: хлебозавод Сургут, мясокомбинат Сургут, фермерские лавки. Думаю, все очевидно, когда видишь цены на орех кадровый, клюкву, бруснику, рыбу, и прочее. Местные торговые точки всегда завышают цены. Цены на местные хлеб и сосиски выше, чем на привозные», — поделилась с корреспондентом URA.RU Вереюхина.

Директор Сургутского хлебозавода Сергей Пустозеров пояснил журналисту агентства, что основное увеличение стоимости товаров произошло еще в апреле. Свою роль сыграли подорожавшее сырье и материалы. «Мы работаем на минимальной рентабельности, максимум — 5%. Посмотрите, сколько в торговой сети накручивают… Там накручивают от 30% и выше. [Повышение цен] на продукты питания доходит до 80%», — рассказал Пустозеров корреспонденту URA.RU.

В приемной Сургутского мясокомбината в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию о повышении цен попросили направить официальный запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО нашли способ снизить цены на продукты питания в крупных торговых сетях. Решить проблему рассчитывают за счет увеличения ассортимента местной продукции на полках магазинов.