В свердловском ПФР объяснили, кому положен перерасчет пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловским пенсионерам пересчитают пенсию после увольнения Фото:

После увольнения с работы пенсия будет начисляться с месяца, следующего за месяцем увольнения. Об этом URA.RU сообщили работники отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Свердловской области. Как отмечаю в фонде, выплата произойдет с учетом всех положенных индексаций.

«После прекращения трудовой деятельности суммы страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы или иной деятельности. Подавать заявление при этом в ПФР не нужно», — сообщили в фонде.

Также отмечается, что при повторном устройстве на работу размер пенсии не уменьшится. «Пенсия будет выплачиваться в том объеме, который был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы», — подытожили в ПФР.

Ранее жители Свердловской области поделились с корреспондентом URA.RU размером желаемой пенсии. Размер достойной пенсии, по мнению среднестатистического екатеринбуржца, составляет 60 000 рублей. При этом часть граждан считает такой уровень пенсии невозможным.

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После увольнения с работы пенсия будет начисляться с месяца, следующего за месяцем увольнения. Об этом URA.RU сообщили работники отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Свердловской области. Как отмечаю в фонде, выплата произойдет с учетом всех положенных индексаций. «После прекращения трудовой деятельности суммы страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в период осуществления трудовой деятельности, выплачиваются, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы или иной деятельности. Подавать заявление при этом в ПФР не нужно», — сообщили в фонде. Также отмечается, что при повторном устройстве на работу размер пенсии не уменьшится. «Пенсия будет выплачиваться в том объеме, который был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы», — подытожили в ПФР. Ранее жители Свердловской области поделились с корреспондентом URA.RU размером желаемой пенсии. Размер достойной пенсии, по мнению среднестатистического екатеринбуржца, составляет 60 000 рублей. При этом часть граждан считает такой уровень пенсии невозможным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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