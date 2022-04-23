«Чем больше — тем лучше», — сказал респондент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Свердловской области поделились размером желаемой пенсии. Опрос провели корреспонденты URA.RU.

«60-70 тысяч рублей вполне достаточно, но на такую пенсию еще нужно заработать», — рассказал респондент.

Размер достойной пенсии, по мнению среднестатистического екатеринбуржца, составляет 60 000 рублей. При этом часть граждан считает такой уровень пенсии невозможным, поэтому хотели бы довольствоваться выплатами в размере 30 000 рублей.