23 апреля 2022
22 апреля 2022

Екатеринбуржцы рассказали, о какой пенсии мечтают. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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«Чем больше — тем лучше», — сказал респондент Фото:

Жители Свердловской области поделились размером желаемой пенсии. Опрос провели корреспонденты URA.RU.

«60-70 тысяч рублей вполне достаточно, но на такую пенсию еще нужно заработать», — рассказал респондент.

Размер достойной пенсии, по мнению среднестатистического екатеринбуржца, составляет 60 000 рублей. При этом часть граждан считает такой уровень пенсии невозможным, поэтому хотели бы довольствоваться выплатами в размере 30 000 рублей.

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Жители Свердловской области поделились размером желаемой пенсии. Опрос провели корреспонденты URA.RU. «60-70 тысяч рублей вполне достаточно, но на такую пенсию еще нужно заработать», — рассказал респондент. Размер достойной пенсии, по мнению среднестатистического екатеринбуржца, составляет 60 000 рублей. При этом часть граждан считает такой уровень пенсии невозможным, поэтому хотели бы довольствоваться выплатами в размере 30 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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