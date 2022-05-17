17 мая 2022

В Челябинске перекроют одну из магистралей. Карта

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Замена трамвайного полотна на проспекте Ленина на пересечении с улицей Карла Либкнехта. Екатеринбург, пробка, регулировщик, гибдд, дпс, проспект ленина, перекрытие дорог
Университетскую Набережную перекроют с 8 часов утра до 16 часов дня Фото:

В Челябинске 22 мая с 8 утра до 16 часов дня перекроют Университетскую Набережную от улицы Северо-Крымской до Академика Макеева. Как сообщили URA.RU в группе «Академ Риверсайд», перекрытие связано с ежегодным марафоном.

«22 мая будет перекрыта Университетская набережная в связи с ежегодным марафоном. Планируйте свой день и маршрут заранее», — говорится в сообщении группы.

Марафон в Челябинске начнется от ЛА «Трактор» и завершится там же. Атлетам предлагают на выбор пробежать четыре дистанции. Организаторы планируют проведение шоу-программы для болельщиков и участников. Также планируется организовать детскую трассу и развлечения для юных спортсменов.

Из-за ежегодного марафона в Челябинске перекроют Университетскую Набережную
Фото:
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В Челябинске 22 мая с 8 утра до 16 часов дня перекроют Университетскую Набережную от улицы Северо-Крымской до Академика Макеева. Как сообщили URA.RU в группе «Академ Риверсайд», перекрытие связано с ежегодным марафоном. «22 мая будет перекрыта Университетская набережная в связи с ежегодным марафоном. Планируйте свой день и маршрут заранее», — говорится в сообщении группы. Марафон в Челябинске начнется от ЛА «Трактор» и завершится там же. Атлетам предлагают на выбор пробежать четыре дистанции. Организаторы планируют проведение шоу-программы для болельщиков и участников. Также планируется организовать детскую трассу и развлечения для юных спортсменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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