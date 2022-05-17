Университетскую Набережную перекроют с 8 часов утра до 16 часов дня
В Челябинске 22 мая с 8 утра до 16 часов дня перекроют Университетскую Набережную от улицы Северо-Крымской до Академика Макеева. Как сообщили URA.RU в группе «Академ Риверсайд», перекрытие связано с ежегодным марафоном.
«22 мая будет перекрыта Университетская набережная в связи с ежегодным марафоном. Планируйте свой день и маршрут заранее», — говорится в сообщении группы.
Марафон в Челябинске начнется от ЛА «Трактор» и завершится там же. Атлетам предлагают на выбор пробежать четыре дистанции. Организаторы планируют проведение шоу-программы для болельщиков и участников. Также планируется организовать детскую трассу и развлечения для юных спортсменов.
Из-за ежегодного марафона в Челябинске перекроют Университетскую Набережную
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