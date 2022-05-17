В Челябинске перекроют одну из магистралей. Карта

18 мая 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Университетскую Набережную перекроют с 8 часов утра до 16 часов дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 22 мая с 8 утра до 16 часов дня перекроют Университетскую Набережную от улицы Северо-Крымской до Академика Макеева. Как сообщили URA.RU в группе «Академ Риверсайд», перекрытие связано с ежегодным марафоном. «22 мая будет перекрыта Университетская набережная в связи с ежегодным марафоном. Планируйте свой день и маршрут заранее», — говорится в сообщении группы. Марафон в Челябинске начнется от ЛА «Трактор» и завершится там же. Атлетам предлагают на выбор пробежать четыре дистанции. Организаторы планируют проведение шоу-программы для болельщиков и участников. Также планируется организовать детскую трассу и развлечения для юных спортсменов. Из-за ежегодного марафона в Челябинске перекроют Университетскую Набережную Фото: «Академ Риверсайд» в «ВКонтакте»

В Челябинске 22 мая с 8 утра до 16 часов дня перекроют Университетскую Набережную от улицы Северо-Крымской до Академика Макеева. Как сообщили URA.RU в группе «Академ Риверсайд», перекрытие связано с ежегодным марафоном. «22 мая будет перекрыта Университетская набережная в связи с ежегодным марафоном. Планируйте свой день и маршрут заранее», — говорится в сообщении группы. Марафон в Челябинске начнется от ЛА «Трактор» и завершится там же. Атлетам предлагают на выбор пробежать четыре дистанции. Организаторы планируют проведение шоу-программы для болельщиков и участников. Также планируется организовать детскую трассу и развлечения для юных спортсменов.