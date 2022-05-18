Председатель комитета ГД призвал регулировать цены на отдых в РФ

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Час с министром в Общественной палате РФ. Москва, портрет, тарбаев сангаджи
Сангаджи Тарбаев выступил с инициативой государственного регулирования цен на гостиницы Фото:

Государству следует рассмотреть возможность искусственного регулирования цен на российские гостиницы в рамках поддержки отечественного летнего отдыха. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат Госдумы от фракции «Новые люди», Сангаджи Тарбаев.

«Проблема ценообразования гостиниц связана с тем, что, конечно является рыночным механизмом. Но мы в Комитете Госдумы считаем, что возможно рассмотреть элемент введения косвенного государственного регулирования, потому что наблюдаем в ряде объектов спекулятивный рост цен», — заявил Тарбаев на пресс-подходе.

Помимо этого, депутат отметил проблему транспортной доступности южных курортов России. В рамках ее решения инициаторы ведут переговоры по увеличению подвижного состава РЖД из центральной части на юг, а также в горизонтальном сообщении: Сочи — Керчь, Сочи — Геленджик. Кроме того, Тарбаев предложил рассмотреть варианты отмены платного проезда по федеральной трассе и обеспечить туристов бесплатными парковками в регионах.

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Государству следует рассмотреть возможность искусственного регулирования цен на российские гостиницы в рамках поддержки отечественного летнего отдыха. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат Госдумы от фракции «Новые люди», Сангаджи Тарбаев. «Проблема ценообразования гостиниц связана с тем, что, конечно является рыночным механизмом. Но мы в Комитете Госдумы считаем, что возможно рассмотреть элемент введения косвенного государственного регулирования, потому что наблюдаем в ряде объектов спекулятивный рост цен», — заявил Тарбаев на пресс-подходе. Помимо этого, депутат отметил проблему транспортной доступности южных курортов России. В рамках ее решения инициаторы ведут переговоры по увеличению подвижного состава РЖД из центральной части на юг, а также в горизонтальном сообщении: Сочи — Керчь, Сочи — Геленджик. Кроме того, Тарбаев предложил рассмотреть варианты отмены платного проезда по федеральной трассе и обеспечить туристов бесплатными парковками в регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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