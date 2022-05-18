МЧС рекомендует отказаться от отдыха на природе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Свердловской области 19 мая будут аномально сильные дожди, грозы и град. Об этом URA.RU рассказали в региональном ГУ МЧС.

«По данным синоптиков 19 мая местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град. В период предупреждения о непогоде возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Министерство рекомендует свердловчанам отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Во время грозы необходимо не подходить близко к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном и по возможности отключить электробытовые приборы. «Если на улице вас застал град найдите укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин», — рекомендуют в МЧС.