В Свердловскую область идут аномальные дожди, грозы и град. В МЧС рассказали, что делать

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Молния над городом. Курган, молния, гроза
МЧС рекомендует отказаться от отдыха на природе Фото:

В Свердловской области 19 мая будут аномально сильные дожди, грозы и град. Об этом URA.RU рассказали в региональном ГУ МЧС.

«По данным синоптиков 19 мая местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град. В период предупреждения о непогоде возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Министерство рекомендует свердловчанам отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Во время грозы необходимо не подходить близко к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном и по возможности отключить электробытовые приборы. «Если на улице вас застал град найдите укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин», — рекомендуют в МЧС.

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В Свердловской области 19 мая будут аномально сильные дожди, грозы и град. Об этом URA.RU рассказали в региональном ГУ МЧС. «По данным синоптиков 19 мая местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и град. В период предупреждения о непогоде возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — говорится в сообщении пресс-службы. Министерство рекомендует свердловчанам отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Во время грозы необходимо не подходить близко к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном и по возможности отключить электробытовые приборы. «Если на улице вас застал град найдите укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин», — рекомендуют в МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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