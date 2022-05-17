Жительница аварийного дома в Кургане 11 раз отказалась от жилья

18 мая 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана опровергла заявлении семьи, выселенной из аварийного дома, об отказе в помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана, обращение которой по выселению из аварийного дома (пр. Машиностроителей,19) в мэрии назвали фейком, 11 раз отказалась от предложенного жилья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Кургана. «Информация о том, что людям не было предоставлено ничего, недостоверна. Практически все жители дома по пр. Машиностроителей, 19, кто нуждался в жилье, уже выбрали жилые помещения и заселились в маневренный фонд. При необходимости по просьбе жителей администрация города помогает выполнить косметические ремонты и перевезти вещи. Заявительница 11 раз отказывалась от предложенных помещений по причине этажности, месторасположения дома, отсутствия в комнате санузла и т. д. Работа с ней продолжается», — рассказали в пресс-службе администрации города Кургана. В мэрии уточнили, что помещения маневренного фонда — это временная мера. При включении дома по пр. Машиностроителей,19 в программу по переселению из аварийного жилья собственникам будут предоставлены помещения равнозначные по площади тем, которые у них были. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 20 апреля экстренно выселили жителей аварийного дома №19 по пр. Машиностроителей. Жительница дома Алена Богданова записала обращение к мэру Кургана, в котором заявила, что семьям не предоставили подходящего жилья. По ее словам, власти предложили им комнаты в бараке с печным отоплением без водоснабжения, маневренные комнаты после трупа с запахом. Семьи отказались. В telegram-канале мэрии Кургана назвали обращение фейком. Богданова в ответ заявила, что ее обращение — не фейк, и призвала мэра Кургана Елену Ситникову к открытому диалогу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана, обращение которой по выселению из аварийного дома (пр. Машиностроителей,19) в мэрии назвали фейком, 11 раз отказалась от предложенного жилья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Кургана. «Информация о том, что людям не было предоставлено ничего, недостоверна. Практически все жители дома по пр. Машиностроителей, 19, кто нуждался в жилье, уже выбрали жилые помещения и заселились в маневренный фонд. При необходимости по просьбе жителей администрация города помогает выполнить косметические ремонты и перевезти вещи. Заявительница 11 раз отказывалась от предложенных помещений по причине этажности, месторасположения дома, отсутствия в комнате санузла и т. д. Работа с ней продолжается», — рассказали в пресс-службе администрации города Кургана. В мэрии уточнили, что помещения маневренного фонда — это временная мера. При включении дома по пр. Машиностроителей,19 в программу по переселению из аварийного жилья собственникам будут предоставлены помещения равнозначные по площади тем, которые у них были. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 20 апреля экстренно выселили жителей аварийного дома №19 по пр. Машиностроителей. Жительница дома Алена Богданова записала обращение к мэру Кургана, в котором заявила, что семьям не предоставили подходящего жилья. По ее словам, власти предложили им комнаты в бараке с печным отоплением без водоснабжения, маневренные комнаты после трупа с запахом. Семьи отказались. В telegram-канале мэрии Кургана назвали обращение фейком. Богданова в ответ заявила, что ее обращение — не фейк, и призвала мэра Кургана Елену Ситникову к открытому диалогу.