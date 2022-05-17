Жительница Кургана утверждает, что выселенным из общежития семьям не предоставили подходящее жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Кургана Алену Богданову, которая обратилась к мэру города из-за выселения людей из аварийного общежития (проспект Машиностроителей,19) на улицу, оскорбило обвинение в фейке. Она записала новое обращение, в котором заявила, что семьям не предоставили подходящее жилье, и что ее обращение — не фейк.

«Я выложила видеообращение главе города Кургана о том, что с общежития по проспекту Машиностроителей, 19 до сих пор не предоставили ни маневренное, никакое жилье. Я официально заявляю, что мое видеообращение было не фейком, и хочу призвать администрацию города Кургана и губернатора Курганской области к открытому диалогу. Это не прихоть наша, мы не требуем пенаты с золочеными перилами и унитазами», — заявила Алена Богданова Ural Mash.

В первом обращении 17 мая Богданова сообщила, что в аварийном доме остаются две семьи, которым не предоставили подходящего жилья. У семьи пенсионеров была двухкомнатная благоустроенная квартира в доме, взамен власти предложили комнаты в бараке с печным отоплением без водоснабжения, маневренные комнаты после трупа с запахом. Она также отметина, что направила коллективное обращение жильцов главе СК РФ Александру Бастрыкину. В telegram-канале мэрии Кургана назвали обращение фейком. «Всем жителям аварийного дома по пр. Машиностроителей, 19 были предложены на выбор помещения маневренного фонда, который у муниципалитета есть в наличии. Данным жителям Машиностроителей, 19 предлагалось несколько помещений на выбор, но от всех предложенных вариантов они отказались; от них есть многочисленные официальные отказы. Администрация города Кургана и дальше будет продолжать работу с гражданами по подбору помещений, предлагать жилые помещения, которые у муниципалитета есть в наличии», — отметили в пресс-службе мэрии.

URA.RU писало, что 20 апреля в Кургане срочно эвакуировали жителей аварийного дома №19 по проспекту Машиностроителей. Несколько лет жители добивались переселения из авариного дома по федеральной программе, но власти им отказывали, так как дом признан аварийным после 1 января 2017 года.

Власти Кургана назвали обращение по поводу выселения людей из аварийного дома на улицу фейком скрин: telegram-канал Администрации Кургана