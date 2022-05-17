В Сети появились данные автовладельцев, клиентов СДЭК И ВТБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пиратская база личных данных россиян пополнилась новой информацией. Кроме данных пользователей «Яндекс.Еда», на сайте saverudata появились сведения из ГИБДД, СДЭК, «Авито» и других сервисов. В том числе, база выдает данные о наличии счетов в ВТБ, среди клиентов которого есть и пермяки.

«Посмотрел себя и родных, собрал полный набор — и машины, и паспорта, и данные заказов с местами из „Яндекс.Еды“. Пока выглядит довольно пугающе», — пишет один из пользователей сайта.

Корреспондент URA.RU также проверил себя и своих знакомых. Проверка по номерам телефонов показала данные СДЭК и наличие счета ВТБ.

В полицию обращений от пермяков пока что не поступало, сообщили агентству в пресс-службе пермского УМВД. В краевом управлении ГИБДД проверяют поступившую информацию. Также URA.RU направлен запрос в московский офис службы СДЭК.

Ранее URA.RU сообщало, что в интернете появилась интерактивная карта с адресами клиентов сервиса «Яндекс.Еда». В сети оказались данные на 917 пермяков, более двух тысяч жителей Свердловской области, около тысячи тюменцев и челябинцев, а также тысячи пользователей из других регионов.