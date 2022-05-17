Пиратская база личных данных россиян пополнилась новой информацией. Кроме данных пользователей «Яндекс.Еда», на сайте saverudata появились сведения из ГИБДД, СДЭК, «Авито» и других сервисов. В том числе, база выдает данные о наличии счетов в ВТБ, среди клиентов которого есть и пермяки.
«Посмотрел себя и родных, собрал полный набор — и машины, и паспорта, и данные заказов с местами из „Яндекс.Еды“. Пока выглядит довольно пугающе», — пишет один из пользователей сайта.
Корреспондент URA.RU также проверил себя и своих знакомых. Проверка по номерам телефонов показала данные СДЭК и наличие счета ВТБ.
В полицию обращений от пермяков пока что не поступало, сообщили агентству в пресс-службе пермского УМВД. В краевом управлении ГИБДД проверяют поступившую информацию. Также URA.RU направлен запрос в московский офис службы СДЭК.
Ранее URA.RU сообщало, что в интернете появилась интерактивная карта с адресами клиентов сервиса «Яндекс.Еда». В сети оказались данные на 917 пермяков, более двух тысяч жителей Свердловской области, около тысячи тюменцев и челябинцев, а также тысячи пользователей из других регионов.
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Пиратская база личных данных россиян пополнилась новой информацией. Кроме данных пользователей «Яндекс.Еда», на сайте saverudata появились сведения из ГИБДД, СДЭК, «Авито» и других сервисов. В том числе, база выдает данные о наличии счетов в ВТБ, среди клиентов которого есть и пермяки. «Посмотрел себя и родных, собрал полный набор — и машины, и паспорта, и данные заказов с местами из „Яндекс.Еды“. Пока выглядит довольно пугающе», — пишет один из пользователей сайта. Корреспондент URA.RU также проверил себя и своих знакомых. Проверка по номерам телефонов показала данные СДЭК и наличие счета ВТБ. В полицию обращений от пермяков пока что не поступало, сообщили агентству в пресс-службе пермского УМВД. В краевом управлении ГИБДД проверяют поступившую информацию. Также URA.RU направлен запрос в московский офис службы СДЭК. Ранее URA.RU сообщало, что в интернете появилась интерактивная карта с адресами клиентов сервиса «Яндекс.Еда». В сети оказались данные на 917 пермяков, более двух тысяч жителей Свердловской области, около тысячи тюменцев и челябинцев, а также тысячи пользователей из других регионов.