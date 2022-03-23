В сети появилась карта с данными пермяков — клиентов «Яндекса»

В интернете опубликовали интерактивную карту, где отображены адреса клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Кроме адресов в открытом доступе имена, телефоны, e-mail и суммы заказов за последние полгода жителей Пермского края и других регионов России, убедился корреспондент URA.RU, проверив себя и своих знакомых.
«Мы публикуем базу с персональной информацией россиян, которой могут воспользоваться с целью запугивания и обмана. Вы можете проверить на карте какая информация есть у преступников, чтобы понимать риски. Предупрежден значит вооружен», — пишут авторы ресурса.
В сети оказались данные на 917 пермяков, более двух тысяч жителей Свердловской области, около тысячи тюменцев и челябинцев, а также тысячи пользователей из других регионов. В начале марта URA.RU рассказывало, что пользователям сервиса «Яндекс.Еда» пришла рассылка с предупреждением о том, что их данные оказались в открытом доступе. В сообщении отмечалось, что утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей.
В интернете опубликовали интерактивную карту, где отображены адреса клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Кроме адресов в открытом доступе имена, телефоны, e-mail и суммы заказов за последние полгода жителей Пермского края и других регионов России, убедился корреспондент URA.RU, проверив себя и своих знакомых. «Мы публикуем базу с персональной информацией россиян, которой могут воспользоваться с целью запугивания и обмана. Вы можете проверить на карте какая информация есть у преступников, чтобы понимать риски. Предупрежден значит вооружен», — пишут авторы ресурса. В сети оказались данные на 917 пермяков, более двух тысяч жителей Свердловской области, около тысячи тюменцев и челябинцев, а также тысячи пользователей из других регионов. В начале марта URA.RU рассказывало, что пользователям сервиса «Яндекс.Еда» пришла рассылка с предупреждением о том, что их данные оказались в открытом доступе. В сообщении отмечалось, что утечка не коснулась банковских и платежных данных, логинов и паролей.