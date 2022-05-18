Свердловский солдат-сирота погиб во время спецоперации на Украине

В Березовском (Свердловская область) похоронили рядового Андрея Паршуткина, погибшего во время спецоперации на Украине. 24-летний солдат был сиротой, которого после смерти родителей воспитывали уральские родственники. Проститься с героем собрались его сослуживцы, представители военкоматов и многие горожане, сообщил URA.RU мэр Березовского Евгений Писцов.
«Прощание с рядовым Паршуткиным, посмертно награжденным орденом Мужества, состоялось сегодня, 18 мая, на мемориале боевой доблести и трудовой славы. На траурной церемонии присутствовали сослуживцы, представитель областного военкомата, военком Березовского, представители общественной организации афганцев и обычные горожане. Андрея Паршуткина похоронили на воинском секторе Северного кладбища с воинскими почестями», — рассказал Евгений Писцов.
Андрей был сиротой и приехал в Свердловскую область из Казахстана после смерти родителей, здесь его воспитывали тетя и дядя. Юноша был призван в армию, заключил контракт и продолжил службу в мотострелковых войсках. 1 апреля солдат погиб во время спецоперации на Украине. «Говорят, он в одиночку держал огонь в населенном пункте, тянул время, чтобы подоспели наши. Ему это удалось, но в последний момент Андрей был убит выстрелом снайпера», — рассказал URA.RU один из жителей Березовского.
Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Ее цель — защита местных жителей от геноцида. На данный момент под контролем народных милиций ЛНР, ДНР и российской армии находится большая часть республик.
Андрей был сильным и спортивным парнем
Фото: соцсети
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В Березовском (Свердловская область) похоронили рядового Андрея Паршуткина, погибшего во время спецоперации на Украине. 24-летний солдат был сиротой, которого после смерти родителей воспитывали уральские родственники. Проститься с героем собрались его сослуживцы, представители военкоматов и многие горожане, сообщил URA.RU мэр Березовского Евгений Писцов. «Прощание с рядовым Паршуткиным, посмертно награжденным орденом Мужества, состоялось сегодня, 18 мая, на мемориале боевой доблести и трудовой славы. На траурной церемонии присутствовали сослуживцы, представитель областного военкомата, военком Березовского, представители общественной организации афганцев и обычные горожане. Андрея Паршуткина похоронили на воинском секторе Северного кладбища с воинскими почестями», — рассказал Евгений Писцов. Андрей был сиротой и приехал в Свердловскую область из Казахстана после смерти родителей, здесь его воспитывали тетя и дядя. Юноша был призван в армию, заключил контракт и продолжил службу в мотострелковых войсках. 1 апреля солдат погиб во время спецоперации на Украине. «Говорят, он в одиночку держал огонь в населенном пункте, тянул время, чтобы подоспели наши. Ему это удалось, но в последний момент Андрей был убит выстрелом снайпера», — рассказал URA.RU один из жителей Березовского. Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Ее цель — защита местных жителей от геноцида. На данный момент под контролем народных милиций ЛНР, ДНР и российской армии находится большая часть республик.