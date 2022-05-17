Новый объект откроется в Тобольске 1 июня
Перевернутый дом откроется в Тобольске для посетителей 1 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области
«Дом вверх дном в городском сквере Александра Михайлова возведен предпринимателем Еленой Пушкаревой», — рассказали в инфоцентре. Там добавили, что проект создан при поддержке регионального Фонда микрофинансирования.
По информации властей, перевернутые дома уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Анапе, Абрау-Дюрсо, Омске и Новосибирске. Тобольский проект станет первым подобным в УрФО.
Перевернутый дом откроется в Тобольске 1 июня
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