В Тобольске появится перевернутый дом. Фото

18 мая 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Новый объект откроется в Тобольске 1 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Перевернутый дом откроется в Тобольске для посетителей 1 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области «Дом вверх дном в городском сквере Александра Михайлова возведен предпринимателем Еленой Пушкаревой», — рассказали в инфоцентре. Там добавили, что проект создан при поддержке регионального Фонда микрофинансирования. По информации властей, перевернутые дома уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Анапе, Абрау-Дюрсо, Омске и Новосибирске. Тобольский проект станет первым подобным в УрФО. Перевернутый дом откроется в Тобольске 1 июня Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Перевернутый дом откроется в Тобольске для посетителей 1 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области «Дом вверх дном в городском сквере Александра Михайлова возведен предпринимателем Еленой Пушкаревой», — рассказали в инфоцентре. Там добавили, что проект создан при поддержке регионального Фонда микрофинансирования. По информации властей, перевернутые дома уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Анапе, Абрау-Дюрсо, Омске и Новосибирске. Тобольский проект станет первым подобным в УрФО.