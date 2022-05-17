17 мая 2022

В Тобольске появится перевернутый дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тобольск, тобольск, нижний город
Новый объект откроется в Тобольске 1 июня Фото:

Перевернутый дом откроется в Тобольске для посетителей 1 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области

«Дом вверх дном в городском сквере Александра Михайлова возведен предпринимателем Еленой Пушкаревой», — рассказали в инфоцентре. Там добавили, что проект создан при поддержке регионального Фонда микрофинансирования.

По информации властей, перевернутые дома уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Анапе, Абрау-Дюрсо, Омске и Новосибирске. Тобольский проект станет первым подобным в УрФО.

Перевернутый дом откроется в Тобольске 1 июня
Фото:
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени»
Подписаться
Перевернутый дом откроется в Тобольске для посетителей 1 июня. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области «Дом вверх дном в городском сквере Александра Михайлова возведен предпринимателем Еленой Пушкаревой», — рассказали в инфоцентре. Там добавили, что проект создан при поддержке регионального Фонда микрофинансирования. По информации властей, перевернутые дома уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Анапе, Абрау-Дюрсо, Омске и Новосибирске. Тобольский проект станет первым подобным в УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...