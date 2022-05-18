Врач-онколог приехала работать в Курган из Омска

19 мая 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Курган по региональной программе переехала врач-онколог из Омска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курган приехала врач-онколог из Омска Юлия Ермошина. Она будет проводить хирургическое лечение пациентов в региональном онкодиспансере. Об этом говорится на сайте медучреждения. «В начале этого года из Омска в Курганскую область переехала врач-онколог Юлия Ермошина. Она получила единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей по программе социальной поддержки», — сообщается на сайте онкодиспансера. По условиям программы, введенной в 2020 году для врачей дефицитных специальностей, врач должна отработать в Курганской области три года. Как рассказала URA.RU сама Ермошина, родом она из Нижневартовска, специалитет получала в Омске, а ординатуру и профессиональную переподготовку — в Челябинске. Во время обучения в Омске она вышла замуж за курганца. Три месяца назад они решили переехать на родину к мужу. По словам девушки, ситуация с лечением онкобольных в Курганской области не сильно отличается от других регионов, где она работала. До этого URA.RU сообщало, что в Курганскую область приезжают врачи из других регионов по программе «Земский доктор». В начале года в село Шатрово переехала стоматолог из Тюмени, в рамках программы она получила 1,5 млн рублей и региональную выплату в 300 тысяч рублей.

В Курган приехала врач-онколог из Омска Юлия Ермошина. Она будет проводить хирургическое лечение пациентов в региональном онкодиспансере. Об этом говорится на сайте медучреждения. «В начале этого года из Омска в Курганскую область переехала врач-онколог Юлия Ермошина. Она получила единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей по программе социальной поддержки», — сообщается на сайте онкодиспансера. По условиям программы, введенной в 2020 году для врачей дефицитных специальностей, врач должна отработать в Курганской области три года. Как рассказала URA.RU сама Ермошина, родом она из Нижневартовска, специалитет получала в Омске, а ординатуру и профессиональную переподготовку — в Челябинске. Во время обучения в Омске она вышла замуж за курганца. Три месяца назад они решили переехать на родину к мужу. По словам девушки, ситуация с лечением онкобольных в Курганской области не сильно отличается от других регионов, где она работала. До этого URA.RU сообщало, что в Курганскую область приезжают врачи из других регионов по программе «Земский доктор». В начале года в село Шатрово переехала стоматолог из Тюмени, в рамках программы она получила 1,5 млн рублей и региональную выплату в 300 тысяч рублей.