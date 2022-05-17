17 мая 2022

В челябинском баре двое студентов жестоко избили посетителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Студенты находятся в ИВС Фото:

В Челябинске в магазине-баре «Огонь и вода», где круглосуточно продают алкогольные напитки, избили мужчину. Подозреваемыми оказались два юноши, учащихся колледжей, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе УМВД города информацию подтвердили.

«Происшествие случилось ночью 17 мая в помещении магазина „Огонь и вода“ на улице Кирова, 25а. 41-летнего мужчину пинали руками и ногами двое мальчишек, били по голове и телу, сломали ребра, он сейчас в больнице. Их задержали сотрудники полиции, оказались студентами: один учится в колледже „Рост“, второй — многопрофильного колледжа», — рассказал источник.

В пресс-службе УМВД по городу Челябинску факт инцидента URA.RU подтвердили. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемые задержаны сотрудниками уголовного розыска и водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Молодые люди 2004 и 2003 года рождения ранее не судимы.

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В Челябинске в магазине-баре «Огонь и вода», где круглосуточно продают алкогольные напитки, избили мужчину. Подозреваемыми оказались два юноши, учащихся колледжей, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе УМВД города информацию подтвердили. «Происшествие случилось ночью 17 мая в помещении магазина „Огонь и вода“ на улице Кирова, 25а. 41-летнего мужчину пинали руками и ногами двое мальчишек, били по голове и телу, сломали ребра, он сейчас в больнице. Их задержали сотрудники полиции, оказались студентами: один учится в колледже „Рост“, второй — многопрофильного колледжа», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску факт инцидента URA.RU подтвердили. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемые задержаны сотрудниками уголовного розыска и водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Молодые люди 2004 и 2003 года рождения ранее не судимы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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