В челябинском баре двое студентов жестоко избили посетителя

18 мая 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Студенты находятся в ИВС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в магазине-баре «Огонь и вода», где круглосуточно продают алкогольные напитки, избили мужчину. Подозреваемыми оказались два юноши, учащихся колледжей, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе УМВД города информацию подтвердили. «Происшествие случилось ночью 17 мая в помещении магазина „Огонь и вода“ на улице Кирова, 25а. 41-летнего мужчину пинали руками и ногами двое мальчишек, били по голове и телу, сломали ребра, он сейчас в больнице. Их задержали сотрудники полиции, оказались студентами: один учится в колледже „Рост“, второй — многопрофильного колледжа», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску факт инцидента URA.RU подтвердили. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемые задержаны сотрудниками уголовного розыска и водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Молодые люди 2004 и 2003 года рождения ранее не судимы.

В Челябинске в магазине-баре «Огонь и вода», где круглосуточно продают алкогольные напитки, избили мужчину. Подозреваемыми оказались два юноши, учащихся колледжей, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе УМВД города информацию подтвердили. «Происшествие случилось ночью 17 мая в помещении магазина „Огонь и вода“ на улице Кирова, 25а. 41-летнего мужчину пинали руками и ногами двое мальчишек, били по голове и телу, сломали ребра, он сейчас в больнице. Их задержали сотрудники полиции, оказались студентами: один учится в колледже „Рост“, второй — многопрофильного колледжа», — рассказал источник. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску факт инцидента URA.RU подтвердили. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемые задержаны сотрудниками уголовного розыска и водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Молодые люди 2004 и 2003 года рождения ранее не судимы.