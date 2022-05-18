Российский магазин приложений RuStore запустят 25 мая

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Новое знание, Андрей Фурсенко и Сергей Кириенко. Москва, смартфон, девушка, снимает на айфон, iphone 12
RuStore планирует привлечь зарубежных разработчиков Фото:

Бета-версию магазина приложений RuStore запустят 25 мая. Об этом рассказал гендиректор VK Владимир Кириенко во время Российского интернет-форума.

«VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая. Мы на первом этапе сосредоточились на российских разработчиках, важно от них получить обратную связь. Как только откроется магазин приложений, мы будем готовы к диалогу и с зарубежными разработчиками», — сообщается в telegram-канале Минцифры РФ.

Альтернативный магазин приложений будет доступен для смартфонов на Android. В бета-версии будет кабинет разработчика, листинг приложений и интеграция системы безопасности от «Лаборатории Касперского». Планируется, что летом в RuStore добавят платежные системы, Push-уведомления, рейтинги приложений и разработчиков. Инструменты для аналитики и маркетинга собираются добавить к концу года.

Ранее в России ограничили работу Google Play, теперь там можно скачать только бесплатные приложения. В качестве замены в РФ запустили демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket. Также пользователям смартфонов на Android стал доступен для скачивания российский магазин мобильных приложений NashStore, пишет RT. В нем есть более тысячи приложений, среди которых банки, онлайн-кинотеатры, RuTube и другие, передает Life.

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Бета-версию магазина приложений RuStore запустят 25 мая. Об этом рассказал гендиректор VK Владимир Кириенко во время Российского интернет-форума. «VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая. Мы на первом этапе сосредоточились на российских разработчиках, важно от них получить обратную связь. Как только откроется магазин приложений, мы будем готовы к диалогу и с зарубежными разработчиками», — сообщается в telegram-канале Минцифры РФ. Альтернативный магазин приложений будет доступен для смартфонов на Android. В бета-версии будет кабинет разработчика, листинг приложений и интеграция системы безопасности от «Лаборатории Касперского». Планируется, что летом в RuStore добавят платежные системы, Push-уведомления, рейтинги приложений и разработчиков. Инструменты для аналитики и маркетинга собираются добавить к концу года. Ранее в России ограничили работу Google Play, теперь там можно скачать только бесплатные приложения. В качестве замены в РФ запустили демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket. Также пользователям смартфонов на Android стал доступен для скачивания российский магазин мобильных приложений NashStore, пишет RT. В нем есть более тысячи приложений, среди которых банки, онлайн-кинотеатры, RuTube и другие, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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