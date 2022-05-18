Российский магазин приложений RuStore запустят 25 мая

18 мая 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

RuStore планирует привлечь зарубежных разработчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бета-версию магазина приложений RuStore запустят 25 мая. Об этом рассказал гендиректор VK Владимир Кириенко во время Российского интернет-форума. «VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая. Мы на первом этапе сосредоточились на российских разработчиках, важно от них получить обратную связь. Как только откроется магазин приложений, мы будем готовы к диалогу и с зарубежными разработчиками», — сообщается в telegram-канале Минцифры РФ. Альтернативный магазин приложений будет доступен для смартфонов на Android. В бета-версии будет кабинет разработчика, листинг приложений и интеграция системы безопасности от «Лаборатории Касперского». Планируется, что летом в RuStore добавят платежные системы, Push-уведомления, рейтинги приложений и разработчиков. Инструменты для аналитики и маркетинга собираются добавить к концу года. Ранее в России ограничили работу Google Play, теперь там можно скачать только бесплатные приложения. В качестве замены в РФ запустили демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket. Также пользователям смартфонов на Android стал доступен для скачивания российский магазин мобильных приложений NashStore, пишет RT. В нем есть более тысячи приложений, среди которых банки, онлайн-кинотеатры, RuTube и другие, передает Life .

Бета-версию магазина приложений RuStore запустят 25 мая. Об этом рассказал гендиректор VK Владимир Кириенко во время Российского интернет-форума. «VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая. Мы на первом этапе сосредоточились на российских разработчиках, важно от них получить обратную связь. Как только откроется магазин приложений, мы будем готовы к диалогу и с зарубежными разработчиками», — сообщается в telegram-канале Минцифры РФ. Альтернативный магазин приложений будет доступен для смартфонов на Android. В бета-версии будет кабинет разработчика, листинг приложений и интеграция системы безопасности от «Лаборатории Касперского». Планируется, что летом в RuStore добавят платежные системы, Push-уведомления, рейтинги приложений и разработчиков. Инструменты для аналитики и маркетинга собираются добавить к концу года. Ранее в России ограничили работу Google Play, теперь там можно скачать только бесплатные приложения. В качестве замены в РФ запустили демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket. Также пользователям смартфонов на Android стал доступен для скачивания российский магазин мобильных приложений NashStore, пишет RT. В нем есть более тысячи приложений, среди которых банки, онлайн-кинотеатры, RuTube и другие, передает Life.