В России запускают аналог Google Play и App Store

16 апреля 2022 в 07:35 Размер текста - 17 +

В России работают над созданием RuMarket Фото: Анна Майорова © URA.RU В России запустили демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket, который может стать альтернативой Google Play и App Store. Об этом сообщил его разработчик гендиректор Gett в РФ Анатолий Сморгонский. «Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский запустил демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket для устройств на Android. Магазин приложений может стать альтернативой в условиях, когда некоторые приложения исчезли из Google Play или их обновления недоступны», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Сморгонского. На данный момент в RuMarket есть порядка 20 приложений, среди них — «ВТБ онлайн», Промсвязьбанк, Альфа-банк. Также идут переговоры с более 100 компаниями, в том числе «Сбером», «Яндексом» и VK. Первая версия веб-стора будет бесплатной для пользователей и разработчиков, однако в дальнейшем RuMarket планируется монетизировать за счет комиссий, которые будут платить разработчики. В России 10 марта ограничили работу Google Play. В ответ магазин стал ограничивать доступ к ряду приложений, в том числе Сбербанка, напоминает портал «Дни.ру». Сейчас россияне могут скачивать только бесплатные приложения. После чего премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создать национальный интернет-магазин. В России уже работают над аналогом Google Play NashStore, запуск которого запланирован на 9 мая. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В России запустили демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket, который может стать альтернативой Google Play и App Store. Об этом сообщил его разработчик гендиректор Gett в РФ Анатолий Сморгонский. «Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский запустил демоверсию веб-стора мобильных приложений RuMarket для устройств на Android. Магазин приложений может стать альтернативой в условиях, когда некоторые приложения исчезли из Google Play или их обновления недоступны», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Сморгонского. На данный момент в RuMarket есть порядка 20 приложений, среди них — «ВТБ онлайн», Промсвязьбанк, Альфа-банк. Также идут переговоры с более 100 компаниями, в том числе «Сбером», «Яндексом» и VK. Первая версия веб-стора будет бесплатной для пользователей и разработчиков, однако в дальнейшем RuMarket планируется монетизировать за счет комиссий, которые будут платить разработчики. В России 10 марта ограничили работу Google Play. В ответ магазин стал ограничивать доступ к ряду приложений, в том числе Сбербанка, напоминает портал «Дни.ру». Сейчас россияне могут скачивать только бесплатные приложения. После чего премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создать национальный интернет-магазин. В России уже работают над аналогом Google Play NashStore, запуск которого запланирован на 9 мая. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России.