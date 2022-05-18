Политолог Кошкин: Япония готовится стать «вторым фронтом» для РФ

18 мая 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Политолог считает, что Япония может стать вторым фронтом Фото: Владимир Андреев © URA.RU США начали «сколачивание» структуры наподобие «восточного НАТО», из-за этого Япония может стать «вторым фронтом» для России. Об этом заявил политолог, доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин. «Сказать, что США уже готовы или приступили к мероприятиям по открытию „второго фронта“ на Дальнем Востоке или в Восточной Азии, в целом, полагаю, пока преждевременно. Однако сколачивание некой структуры, подобной „восточному НАТО“, безусловно, начато и довольно интенсивно ведется», — сказал Кошкин в интервью газете «Красная звезда». Так он ответил на вопрос об открытии «второго фронта» в Индо-Тихоокеанском регионе. Кошкин сослался на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, что на переговорах в Сеуле и Токио президент США Джо Байден собирается договориться о «совместных усилиях» для поддержания Украины и призыва России к ответу. Ранее бывший австралийский дипломат, экс-заместитель посла в Китае и экс-директор МИД Китая Джон Ландер заявил, что в Азии опасаются возрождения западного колониализма. Он напомнил про заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга к расширению в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Польша может открыть на Украине второй фронт западнее Киева, заявляли экс-руководитель минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков и бывший председатель совета министров Луганской народной республики, политолог Марат Баширов. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация.

США начали «сколачивание» структуры наподобие «восточного НАТО», из-за этого Япония может стать «вторым фронтом» для России. Об этом заявил политолог, доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин. «Сказать, что США уже готовы или приступили к мероприятиям по открытию „второго фронта“ на Дальнем Востоке или в Восточной Азии, в целом, полагаю, пока преждевременно. Однако сколачивание некой структуры, подобной „восточному НАТО“, безусловно, начато и довольно интенсивно ведется», — сказал Кошкин в интервью газете «Красная звезда». Так он ответил на вопрос об открытии «второго фронта» в Индо-Тихоокеанском регионе. Кошкин сослался на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, что на переговорах в Сеуле и Токио президент США Джо Байден собирается договориться о «совместных усилиях» для поддержания Украины и призыва России к ответу. Ранее бывший австралийский дипломат, экс-заместитель посла в Китае и экс-директор МИД Китая Джон Ландер заявил, что в Азии опасаются возрождения западного колониализма. Он напомнил про заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга к расширению в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Польша может открыть на Украине второй фронт западнее Киева, заявляли экс-руководитель минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков и бывший председатель совета министров Луганской народной республики, политолог Марат Баширов. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация.