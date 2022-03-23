Стрелков заявил, что Украине грозит открытие «второго фронта»

Польша готовится отправить «экспедиционный корпус» на помощь украинским военным, считает Игорь Стрелков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Польша может открыть на Украине второй фронт западнее Киева. Такое мнение высказали экс-руководитель минобороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков и бывший председатель совета министров Луганской народной республики, политолог Марат Баширов.

«Вполне возможно, что в ближайшие несколько недель будет „открыт новый фронт“ западнее Киева. Об этом свидетельствует лихорадочная подготовка поляками своего „экспедиционного корпуса“ для участия в боевых действиях на западной Украине», — написал Игорь Стрелков в своем telegram-канале.

По словам Баширова, президент США Джо Байден разрешил полякам отправить войска на помощь Киеву во время недавнего визита в Варшаву. Он отметил, что это будет нарушением устава НАТО со стороны Польши.

Политолог также упомянул, что недавно над посольством РФ в Варшаве был замечен дым. Он предположил, что российские дипломаты сжигали те бумаги, которые они не могут вывезти из страны. По мнению Баширова, это подтверждает факт скорого появления польских военных на Украине. Политолог уверен, что в ходе переговоров в стране будет установлена «серая зона», которая позволит вооруженным силам Польши и России не сталкиваться на поле боя.

После Первой мировой войны под управление Варшавы перешла Западная Украина. Польскими территориями признавались Галичина и Западная Волынь, в состав которой сейчас входят Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области. В 1939 году территории Западной Украины и Западной Беларуси были заняты Красной армией и затем присоединены к СССР.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО «на следующий день». Ранее США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Москвой двусторонние соглашения по безопасности. Они, в частности, предусматривать отказ от включения Украины в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что идея Третьей мировой войны «постоянно крутиться в головах западных политиков», пишет RT. Путин подчеркнул, что российские военные сражаются на Украине за то, чтобы Москве не угрожала «анти-Россия», создаваемая Западом, передает MK.RU.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам