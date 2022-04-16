Global Times: НАТО планирует колонизировать страны Азии

Столтенберг призвал к расширению НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

В Азии начали опасаться возрождения западного колониализма. В этом уверен бывший австралийский дипломат, трижды занимавший пост заместителя посла в Китае в 1974—1976 годах и директора китайского отдела министерства иностранных дел Джон Ландер.

Он напомнил, что недавно генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости признать новую Стратегическую концепцию, чтобы формализовать расширение альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Заявление Столтенберга вряд ли было воспринято с энтузиазмом в азиатских столицах, где еще живы воспоминания о горьком опыте западного колониального господства», — говорится в статье Ландера, опубликованной в Global Times. Речь, в том числе, велась о тесном сотрудничестве в морской безопасности.

Как отмечает автор материала, НАТО не устраивает поддержка России со стороны Китая в проведении спецоперации на Украине. Помимо Японии и Сингапура, азиатские страны воздерживаются от санкций против России, избегают враждебные заявления по отношению к Китаю и даже сотрудничают с ним в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Ранее власти Китая выступили против расширения НАТО. По их словам, это не способствует глобальной безопасности и стабильности. Там отмечали, что спустя тридцать лет после окончания «холодной войны» НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Такое решение было принято после того, как США и НАТО отказались давать России гарантии о нерасширении НАТО на восток.

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