Для россиян анонсировали поездки в пермскую «Припять»

В Пермском крае туристам предлагают поехать в фототур в полузаброшенный поселок. Как сообщает пресс-служба минтуризма региона, это первый аналоговый фототур в крае. Первые поездки будут совершаться в полузаброшенный поселок Юбилейный, который называют пермской «Припятью».
«Первая команда аналогового фототура отправится в полузаброшенный поселок Юбилейный Пермского края. Заброшенные здания, пустые глазницы окон, ржавые детские площадки, шахтерские двухэтажки, немые остатки наследия СССР — идеальная локация для съемок в стиле „Припять“», — сообщает telegram-канал министерства. Также в программу включены посещения поселка Шумихинский и Каменного города и других мест.
На время тура участникам дадут пленочный ретро фотоаппарат. С ним туристы смогут сделать 72 фото, которые получат после поездки в виде пленки и сканов. Как пользоваться аппаратом, заряжать и сматывать пленку научат опытные гиды.
URA.RU делало фоторепортаж об умирающем поселке Юбилейный на севере Пермского края. Бывший шахтерский городок сейчас стал излюбленным местом ценителей заброшенных территорий.
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В Пермском крае туристам предлагают поехать в фототур в полузаброшенный поселок. Как сообщает пресс-служба минтуризма региона, это первый аналоговый фототур в крае. Первые поездки будут совершаться в полузаброшенный поселок Юбилейный, который называют пермской «Припятью». «Первая команда аналогового фототура отправится в полузаброшенный поселок Юбилейный Пермского края. Заброшенные здания, пустые глазницы окон, ржавые детские площадки, шахтерские двухэтажки, немые остатки наследия СССР — идеальная локация для съемок в стиле „Припять“», — сообщает telegram-канал министерства. Также в программу включены посещения поселка Шумихинский и Каменного города и других мест. На время тура участникам дадут пленочный ретро фотоаппарат. С ним туристы смогут сделать 72 фото, которые получат после поездки в виде пленки и сканов. Как пользоваться аппаратом, заряжать и сматывать пленку научат опытные гиды. URA.RU делало фоторепортаж об умирающем поселке Юбилейный на севере Пермского края. Бывший шахтерский городок сейчас стал излюбленным местом ценителей заброшенных территорий.