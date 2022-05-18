Курганец попробовал себя в роли сотрудника Росгвардии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганского самбиста, мастера спорта международного класса по самбо Александра Шабурова переодели в военную форму, отправили стрелять и проходить полосу препятствий. Курганец попробовал себя в роли военного связиста во всероссийском проекте Росгвардии «Проверка на прочность». Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«В очередном выпуске проекта принял участие мастер спорта международного класса по самбо Александр Шабуров. Гостю предложили попробовать себя в роли военного связиста. Спортсмен узнал об устройстве и предназначении командно-штабной машины, разновидностях средств связи, способах организации связи. Предоставили возможность организовать сеанс видео-конференц-связи с пунктом постоянной дислокации», — говорится в сообщении силового ведомства. Шабуров также преодолел полосу препятствий.

Спортсмен поблагодарил сотрудников ведомства за приглашение, и возможность испытать на себе сложность службы росгвардейцев. «Интересным показалось разнообразие технического оснащения подразделений связи», — сказал Шабуров.

Росгвардия запустила познавательный медиапроект «Проверка на прочность» 1 октября 2020 года. Он знакомит молодежь со спецификой работы ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что школьники Курганской области принимают участие в военно-полевых сборах в Щучанском районе. В смене участвуют около 300 школьников. На сборах курсанты Курганского пограничного института ФСБ России обучают подростков основам строевой и огневой подготовки и оказания медпомощи.

Видео из официальной группы «Росгвардия. Уральский округ» в соцсети «ВКонтакте»:

Курганский самбист Александр Шабуров попробовал себя в роли военного связиста Фото с сайта rosguard.gov.ru