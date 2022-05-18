Турчак поставил точку в споре о переносе выборов в России

18 мая 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» категорически не согласна с отменой осенних выборов, заявил Андрей Турчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Граждан РФ нельзя лишать конституционного права на выборы, заявил член Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Так он отреагировал на предложение депутатов Госдумы отменить осеннее голосование под предлогом спецоперации РФ на Украине. Турчак подчеркнул, что политическая конкуренция, напротив, сделает Россию сильнее. «Источником власти в России является народ. Это записано в нашей Конституции. И это тот случай, когда это не просто буква, а дух закона. Лишать людей этого права нельзя ни при каких обстоятельствах», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Сенатор отметил, что «Единая Россия» категорически не согласна с отменой осенних выборов. По его мнению, политическая конкуренция не ослабит страну, а, напротив, сделает ее сильнее. «Тем более, что в главном — значении и оправданности СВО — все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус», — заявил Турчак. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перенести единый день голосования на 2023 год. По его словам, необходимо «дождаться настоящей позитивной русской элиты», которая «куется на фронтах спецоперации». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о переносе выборов в Кремле не принималось, передает RT.

Граждан РФ нельзя лишать конституционного права на выборы, заявил член Совета Федерации и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Так он отреагировал на предложение депутатов Госдумы отменить осеннее голосование под предлогом спецоперации РФ на Украине. Турчак подчеркнул, что политическая конкуренция, напротив, сделает Россию сильнее. «Источником власти в России является народ. Это записано в нашей Конституции. И это тот случай, когда это не просто буква, а дух закона. Лишать людей этого права нельзя ни при каких обстоятельствах», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Сенатор отметил, что «Единая Россия» категорически не согласна с отменой осенних выборов. По его мнению, политическая конкуренция не ослабит страну, а, напротив, сделает ее сильнее. «Тем более, что в главном — значении и оправданности СВО — все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус», — заявил Турчак. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил перенести единый день голосования на 2023 год. По его словам, необходимо «дождаться настоящей позитивной русской элиты», которая «куется на фронтах спецоперации». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о переносе выборов в Кремле не принималось, передает RT.