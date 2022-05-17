Миронов предложил перенести выборы в России из-за спецоперации

17 мая 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов заявил, что Россию «вычеркивают и как государство, и как народ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Единый день голосования необходимо перенести на 2023 год. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «В условиях специальной операции нужно ли нам осенью проводить выборы, голосования? У нас должно быть единение: давайте дождемся настоящей позитивной русской элиты, которая куется сейчас на фронтах спецоперации, и потом уже проведем выборы», — сказал он на пленарном заседании Государственной думы, трансляция велась на ее официальном сайте. Он также заявил, что Россию «вычеркивают и как государство, и как народ». Россия сегодня, по его мнению, — на передовой борьбы за человеческую цивилизацию. «Россия — оплот борьбы с нацизмом в братской Украине», — заявил Миронов. Лидер партии также отметил, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине, отмечает MK.RU . Действия российской армии на этой территории начались 24 февраля этого года. Основной приоритет ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины. В ходе спецоперации под полным контролем ВС РФ уже находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.

Единый день голосования необходимо перенести на 2023 год. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «В условиях специальной операции нужно ли нам осенью проводить выборы, голосования? У нас должно быть единение: давайте дождемся настоящей позитивной русской элиты, которая куется сейчас на фронтах спецоперации, и потом уже проведем выборы», — сказал он на пленарном заседании Государственной думы, трансляция велась на ее официальном сайте. Он также заявил, что Россию «вычеркивают и как государство, и как народ». Россия сегодня, по его мнению, — на передовой борьбы за человеческую цивилизацию. «Россия — оплот борьбы с нацизмом в братской Украине», — заявил Миронов. Лидер партии также отметил, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине, отмечает MK.RU. Действия российской армии на этой территории начались 24 февраля этого года. Основной приоритет ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины. В ходе спецоперации под полным контролем ВС РФ уже находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.