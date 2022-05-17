17 мая 2022

Медики ЯНАО провели учения по развертыванию госпиталей

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Практические навыки отработали врачи горбольницы, скорой помощи и Роспотребнадзора Фото:

Медицинские сотрудники Ноябрьска отработали навыки развертывания инфекционных госпиталей. В учениях принимали участие сотрудники Нябрьской ЦГБ, скорой помощи и управления Роспотребнадзора, сообщили представители Ноябрьской больницы в своем официальном паблике «ВКонтакте».

«В Ноябрьске прошли учения по развертыванию госпитальной базы при выявлении особо опасных инфекционных заболеваний», — говорится с опубликованном сообщении медучреждения. Такие мероприятия, по словам медиков, проводятся с целью подготовки персонала и отработки практических навыков.

Хотя ситуация с коронавирусом на Ямале стабильная, проблемы связанные с инфекциями остаются актуальными. На учениях медики отрабатывали противоэпидемические мероприятия, которые проводятся при выявлении больного с подозрением на опасную инфекцию. Особое внимание проверяющая комиссия обращала на правильность действий при выявлении таких больных.

Ранее URA.RU сообщало о том, как врачи оперировали жительницу ЯНАО вне больницы. После операции ее доставили в Салехард, где она прошла курс лечения.

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Медицинские сотрудники Ноябрьска отработали навыки развертывания инфекционных госпиталей. В учениях принимали участие сотрудники Нябрьской ЦГБ, скорой помощи и управления Роспотребнадзора, сообщили представители Ноябрьской больницы в своем официальном паблике «ВКонтакте». «В Ноябрьске прошли учения по развертыванию госпитальной базы при выявлении особо опасных инфекционных заболеваний», — говорится с опубликованном сообщении медучреждения. Такие мероприятия, по словам медиков, проводятся с целью подготовки персонала и отработки практических навыков. Хотя ситуация с коронавирусом на Ямале стабильная, проблемы связанные с инфекциями остаются актуальными. На учениях медики отрабатывали противоэпидемические мероприятия, которые проводятся при выявлении больного с подозрением на опасную инфекцию. Особое внимание проверяющая комиссия обращала на правильность действий при выявлении таких больных. Ранее URA.RU сообщало о том, как врачи оперировали жительницу ЯНАО вне больницы. После операции ее доставили в Салехард, где она прошла курс лечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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