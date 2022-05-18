МИД: США интересовались военно-биологическими разработками СССР

18 мая 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Специалисты из США были задействованы в работе с опасными патогенами на Украине, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специалисты из США, участвующие в военно-биологических разработках на Украине, интересовались советскими разработками в данной области. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, исследования патогенов на территории Украины проводились в интересах американских властей. «Задействованные в работах с опасными патогенами сотрудники были гражданами США и обладали дипломатическим иммунитетом. Среди них были эксперты по биологическому оружию, которые наладили контакты с украинскими специалистами, которые участвовали ранее в реализации советских военно-биологических программ», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24». Официальный представитель МИД РФ отметила, что американские исследователи курировали, в том числе, ход проекта по изучению конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. Кроме того, украинские лаборатории занимались усилением патогенных свойств чумы и холеры. Всего в разработках участвовали 30 лабораторий в 14 населенных пунктах, заявила Захарова. В их числе исследовательские институты в Одессе, Киеве и Днепре. Также плацдармом для исследований стал Мариуполь, где работа велась с 2014 года, сообщила Захарова. Дипломат отметила, что киевские власти пытались скрыть следы такой активности. В том числе, во Львове были уничтожены 232 емкости с возбудителями опасных болезней, сообщила официальный представитель МИД РФ. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ученые США из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биопрепараты на пациентах психиатрической клиники в Харькове. Исследования проводили с 2019 по 2021 годы.

Специалисты из США, участвующие в военно-биологических разработках на Украине, интересовались советскими разработками в данной области. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, исследования патогенов на территории Украины проводились в интересах американских властей. «Задействованные в работах с опасными патогенами сотрудники были гражданами США и обладали дипломатическим иммунитетом. Среди них были эксперты по биологическому оружию, которые наладили контакты с украинскими специалистами, которые участвовали ранее в реализации советских военно-биологических программ», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24». Официальный представитель МИД РФ отметила, что американские исследователи курировали, в том числе, ход проекта по изучению конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. Кроме того, украинские лаборатории занимались усилением патогенных свойств чумы и холеры. Всего в разработках участвовали 30 лабораторий в 14 населенных пунктах, заявила Захарова. В их числе исследовательские институты в Одессе, Киеве и Днепре. Также плацдармом для исследований стал Мариуполь, где работа велась с 2014 года, сообщила Захарова. Дипломат отметила, что киевские власти пытались скрыть следы такой активности. В том числе, во Львове были уничтожены 232 емкости с возбудителями опасных болезней, сообщила официальный представитель МИД РФ. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ученые США из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биопрепараты на пациентах психиатрической клиники в Харькове. Исследования проводили с 2019 по 2021 годы.