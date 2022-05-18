МИД: США интересовались военно-биологическими разработками СССР

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Специалисты из США были задействованы в работе с опасными патогенами на Украине, заявила Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Специалисты из США, участвующие в военно-биологических разработках на Украине, интересовались советскими разработками в данной области. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, исследования патогенов на территории Украины проводились в интересах американских властей.

«Задействованные в работах с опасными патогенами сотрудники были гражданами США и обладали дипломатическим иммунитетом. Среди них были эксперты по биологическому оружию, которые наладили контакты с украинскими специалистами, которые участвовали ранее в реализации советских военно-биологических программ», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24».

Официальный представитель МИД РФ отметила, что американские исследователи курировали, в том числе, ход проекта по изучению конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. Кроме того, украинские лаборатории занимались усилением патогенных свойств чумы и холеры.

Всего в разработках участвовали 30 лабораторий в 14 населенных пунктах, заявила Захарова. В их числе исследовательские институты в Одессе, Киеве и Днепре. Также плацдармом для исследований стал Мариуполь, где работа велась с 2014 года, сообщила Захарова.

Дипломат отметила, что киевские власти пытались скрыть следы такой активности. В том числе, во Львове были уничтожены 232 емкости с возбудителями опасных болезней, сообщила официальный представитель МИД РФ.

О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ученые США из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биопрепараты на пациентах психиатрической клиники в Харькове. Исследования проводили с 2019 по 2021 годы.

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Специалисты из США, участвующие в военно-биологических разработках на Украине, интересовались советскими разработками в данной области. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, исследования патогенов на территории Украины проводились в интересах американских властей. «Задействованные в работах с опасными патогенами сотрудники были гражданами США и обладали дипломатическим иммунитетом. Среди них были эксперты по биологическому оружию, которые наладили контакты с украинскими специалистами, которые участвовали ранее в реализации советских военно-биологических программ», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24». Официальный представитель МИД РФ отметила, что американские исследователи курировали, в том числе, ход проекта по изучению конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов. Кроме того, украинские лаборатории занимались усилением патогенных свойств чумы и холеры. Всего в разработках участвовали 30 лабораторий в 14 населенных пунктах, заявила Захарова. В их числе исследовательские институты в Одессе, Киеве и Днепре. Также плацдармом для исследований стал Мариуполь, где работа велась с 2014 года, сообщила Захарова. Дипломат отметила, что киевские власти пытались скрыть следы такой активности. В том числе, во Львове были уничтожены 232 емкости с возбудителями опасных болезней, сообщила официальный представитель МИД РФ. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала спецоперации РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ученые США из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биопрепараты на пациентах психиатрической клиники в Харькове. Исследования проводили с 2019 по 2021 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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