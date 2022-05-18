Россия высылает 24 итальянских дипломата

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Сотрудники итальянской дипмиссии должны покинуть Россию в течение восьми дней Фото:

Россию в течение ближайших восьми дней должны покинуть 24 дипломата из Италии. Об этом сообщили в МИД РФ.

Сегодня, 18 мая, посол Итальянской Республики в Российской Федерации Джорджо Стараче был вызван в МИД России. Российское внешнеполитическое ведомство предъявило ему ноту в связи с выдворением из Италии 30 российских дипломатов. «Выражен решительный протест в связи с откровенно враждебными и ничем не мотивированными действиями итальянских властей…» — говорится в официальном заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.

В ответ на действия итальянских властей России высылает 24 сотрудника дипломатических и консульских учреждений. Они объявлены персонами нон грата. Итальянцы должны покинуть территорию Российской Федерации в течение восьми дней. Ранее МИД РФ заявил о высылке из страны 34 французских и 27 испанских дипломатов.

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Россию в течение ближайших восьми дней должны покинуть 24 дипломата из Италии. Об этом сообщили в МИД РФ. Сегодня, 18 мая, посол Итальянской Республики в Российской Федерации Джорджо Стараче был вызван в МИД России. Российское внешнеполитическое ведомство предъявило ему ноту в связи с выдворением из Италии 30 российских дипломатов. «Выражен решительный протест в связи с откровенно враждебными и ничем не мотивированными действиями итальянских властей…» — говорится в официальном заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства. В ответ на действия итальянских властей России высылает 24 сотрудника дипломатических и консульских учреждений. Они объявлены персонами нон грата. Итальянцы должны покинуть территорию Российской Федерации в течение восьми дней. Ранее МИД РФ заявил о высылке из страны 34 французских и 27 испанских дипломатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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