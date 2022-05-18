Из России высылают 34 французских дипломата

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Французские дипломаты должны покинуть Россию в течение двух недель Фото:

Российские власти объявили 34 французских дипломата персонами нон грата и предписали им покинуть территорию страны в течение двух недель. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Послу Франции была передана нота протеста в связи с высылкой российских дипломатов.

«В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены „persona nоn grata“. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения Послу соответствующей ноты», — говорится на официальном сайте МИД России.

В ведомстве напомнили, что ранее Париж объявил персонами нон грата 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции. Пресс-служба МИД РФ подчеркнула. Что это наносит ущерб российско-французским отношениям и двустороннему сотрудничеству.

Страны Запада начали высылать российских дипломатов после начала спецоперации РФ на Украине. США, Италия и Дания выслали десятки сотрудников российского посольства. Россия действует зеркально и тоже признает дипломатов из стран запада и Японии персонами нон грата, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва переориентировалась на азиатское, африканское и латиноамериканское направление после высылки сотрудников посольств и консульств России из недружественных стран.

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Российские власти объявили 34 французских дипломата персонами нон грата и предписали им покинуть территорию страны в течение двух недель. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Послу Франции была передана нота протеста в связи с высылкой российских дипломатов. «В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены „persona nоn grata“. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения Послу соответствующей ноты», — говорится на официальном сайте МИД России. В ведомстве напомнили, что ранее Париж объявил персонами нон грата 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции. Пресс-служба МИД РФ подчеркнула. Что это наносит ущерб российско-французским отношениям и двустороннему сотрудничеству. Страны Запада начали высылать российских дипломатов после начала спецоперации РФ на Украине. США, Италия и Дания выслали десятки сотрудников российского посольства. Россия действует зеркально и тоже признает дипломатов из стран запада и Японии персонами нон грата, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва переориентировалась на азиатское, африканское и латиноамериканское направление после высылки сотрудников посольств и консульств России из недружественных стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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