Из России высылают 34 французских дипломата

18 мая 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Французские дипломаты должны покинуть Россию в течение двух недель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Российские власти объявили 34 французских дипломата персонами нон грата и предписали им покинуть территорию страны в течение двух недель. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Послу Франции была передана нота протеста в связи с высылкой российских дипломатов. «В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены „persona nоn grata“. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения Послу соответствующей ноты», — говорится на официальном сайте МИД России. В ведомстве напомнили, что ранее Париж объявил персонами нон грата 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции. Пресс-служба МИД РФ подчеркнула. Что это наносит ущерб российско-французским отношениям и двустороннему сотрудничеству. Страны Запада начали высылать российских дипломатов после начала спецоперации РФ на Украине. США, Италия и Дания выслали десятки сотрудников российского посольства. Россия действует зеркально и тоже признает дипломатов из стран запада и Японии персонами нон грата, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва переориентировалась на азиатское, африканское и латиноамериканское направление после высылки сотрудников посольств и консульств России из недружественных стран.

Российские власти объявили 34 французских дипломата персонами нон грата и предписали им покинуть территорию страны в течение двух недель. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Послу Франции была передана нота протеста в связи с высылкой российских дипломатов. «В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены „persona nоn grata“. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения Послу соответствующей ноты», — говорится на официальном сайте МИД России. В ведомстве напомнили, что ранее Париж объявил персонами нон грата 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции. Пресс-служба МИД РФ подчеркнула. Что это наносит ущерб российско-французским отношениям и двустороннему сотрудничеству. Страны Запада начали высылать российских дипломатов после начала спецоперации РФ на Украине. США, Италия и Дания выслали десятки сотрудников российского посольства. Россия действует зеркально и тоже признает дипломатов из стран запада и Японии персонами нон грата, пишет RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва переориентировалась на азиатское, африканское и латиноамериканское направление после высылки сотрудников посольств и консульств России из недружественных стран.