Россию покинут 27 испанских дипломатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге». Екатеринбург, депутат, политик, чиновник, галстук, пиджак, деловой костюм, парламентарии, дипломат, рубашка
27 испанских дипломатов объявлены персонами нон грата в РФ Фото:

Из России в ближайшую неделю уедут 27 испанских дипломатов. Об этом заявили в МИД РФ. Это решение было принято в ответ на объявление 27 российских дипломатов в Испании персонами нон грата.

«Послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу… заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением… 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании „persona non grata“. Этот недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях», — говорится в официальном заявлении на сайте МИД РФ.

В течение семи дней 27 сотрудников посольства Испании в Москве и Генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге должны покинуть территорию России, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ. Ранее в МИД РФ заявили о высылке из страны 34 французских дипломатов.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Из России в ближайшую неделю уедут 27 испанских дипломатов. Об этом заявили в МИД РФ. Это решение было принято в ответ на объявление 27 российских дипломатов в Испании персонами нон грата. «Послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу… заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением… 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании „persona non grata“. Этот недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях», — говорится в официальном заявлении на сайте МИД РФ. В течение семи дней 27 сотрудников посольства Испании в Москве и Генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге должны покинуть территорию России, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ. Ранее в МИД РФ заявили о высылке из страны 34 французских дипломатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...