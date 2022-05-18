Россию покинут 27 испанских дипломатов

18 мая 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

27 испанских дипломатов объявлены персонами нон грата в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Из России в ближайшую неделю уедут 27 испанских дипломатов. Об этом заявили в МИД РФ. Это решение было принято в ответ на объявление 27 российских дипломатов в Испании персонами нон грата. «Послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу… заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением… 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании „persona non grata“. Этот недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях», — говорится в официальном заявлении на сайте МИД РФ. В течение семи дней 27 сотрудников посольства Испании в Москве и Генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге должны покинуть территорию России, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ. Ранее в МИД РФ заявили о высылке из страны 34 французских дипломатов.

Из России в ближайшую неделю уедут 27 испанских дипломатов. Об этом заявили в МИД РФ. Это решение было принято в ответ на объявление 27 российских дипломатов в Испании персонами нон грата. «Послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу… заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением… 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании „persona non grata“. Этот недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях», — говорится в официальном заявлении на сайте МИД РФ. В течение семи дней 27 сотрудников посольства Испании в Москве и Генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге должны покинуть территорию России, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ. Ранее в МИД РФ заявили о высылке из страны 34 французских дипломатов.