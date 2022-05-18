В Миассе на школьном мероприятии скончалась 9-летняя девочка

Школьница страдала болезнью, которая могла стать причиной смерти Фото: Анна Майорова © URA.RU

В одной из школ Миасса во время общешкольного мероприятия умерла 9-летняя девочка. Как сообщили URA.RU в управлении следственного комитета по Челябинской области, ребенок при жизни страдал заболеванием, которое могло стать причиной смерти.

«В одной из школ Миасса скончалась 9-летняя девочка. При жизни ребенок страдал заболеванием. В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.

В ведомстве добавили, что специалистами проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.