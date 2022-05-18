Захарова пообещала Финляндии сюрприз из-за вступления в НАТО

18 мая 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

По словам Захаровой, решение будут принимать военные Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если Финляндия вступит в НАТО, ответ России на это решение станет сюрпризом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Захарова отметила, что сюрприз будет «военным». «Решение [в ответ на вступление Финляндии в НАТО] будет приниматься, учитывая то, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Но в первую очередь оно за военными», — заявила официальный представитель МИД РФ. Трансляция брифинга велась в telegram-канале Министерства иностранных дел России. Ранее Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Сегодня Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в НАТО.

Если Финляндия вступит в НАТО, ответ России на это решение станет сюрпризом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Захарова отметила, что сюрприз будет «военным». «Решение [в ответ на вступление Финляндии в НАТО] будет приниматься, учитывая то, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Но в первую очередь оно за военными», — заявила официальный представитель МИД РФ. Трансляция брифинга велась в telegram-канале Министерства иностранных дел России. Ранее Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Сегодня Турция заблокировала начало переговоров о вступлении этих стран в НАТО.