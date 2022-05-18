Турция отказалась обсуждать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

18 мая 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Турция выступает против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе. Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Швецию и Финляндию в том, что они отказались выдать 30 человек, которых Анкара обвиняет в терроризме. «Послы НАТО встретились в среду с целью начать переговоры о вступлении в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но оппозиция Анкары остановила любое голосование», — сообщает Financial Times со ссылкой на источник. При этом Турция не исключает того, что Хельсинки и Стокгольм смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу. Секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что из-за действий Турции военный союз не сможет одобрить заявку Финляндии и Швеции в течении одной-двух недель. Он также указал на напряженные дипломатические отношения между Вашингтоном, Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом. Официальный представитель Турции сообщил изданию, что его страна хочет прийти к соглашению со Швецией и Финляндией по вопросам борьбы с терроризмом. Ранее страны-претендентки на вступление в НАТО отказались выдать Анкаре 30 человек, которых та признает террористами. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Турция выступает резко против членства Финляндии и Швеции в альянсе. Эрдоган заявил, что Анкара «не может сказать да» этим странам. В частности, разногласия Турции, Швеции и Финляндии связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической.

Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе. Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Швецию и Финляндию в том, что они отказались выдать 30 человек, которых Анкара обвиняет в терроризме. «Послы НАТО встретились в среду с целью начать переговоры о вступлении в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но оппозиция Анкары остановила любое голосование», — сообщает Financial Times со ссылкой на источник. При этом Турция не исключает того, что Хельсинки и Стокгольм смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу. Секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что из-за действий Турции военный союз не сможет одобрить заявку Финляндии и Швеции в течении одной-двух недель. Он также указал на напряженные дипломатические отношения между Вашингтоном, Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом. Официальный представитель Турции сообщил изданию, что его страна хочет прийти к соглашению со Швецией и Финляндией по вопросам борьбы с терроризмом. Ранее страны-претендентки на вступление в НАТО отказались выдать Анкаре 30 человек, которых та признает террористами. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Заявку оформили в штаб-квартире НАТО. Турция выступает резко против членства Финляндии и Швеции в альянсе. Эрдоган заявил, что Анкара «не может сказать да» этим странам. В частности, разногласия Турции, Швеции и Финляндии связаны с рабочей партией Курдистана. Анкара признает эту организацию террористической.