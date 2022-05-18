Проливной дождь не помешал шумно отметить выпускной
Для екатеринбургских девятиклассников 18 мая прозвенел последний звонок. Фоторепортаж URA.RU о том, как школьники отметили свой выпускной.
В 2022 году основное общее образование получат 14 187 школьников, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Первый этап Государственной итоговой аттестации (ГИА) для сдающих экзамен по иностранным языкам пройдет уже завтра — 19 мая. Самыми последними закончат сдачу ГИА те, кто выбрал литературу, физику или информатику. Каждому ученику придется сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику, еще два предмета — на выбор школьников.
По традиции, школьники отмечают выпускной в центре города — на плотинке
Проливной дождь вынудил школьников взять с собой зонты, но не всех
Многие выпускники спрятались от ливня в «переходе Цоя»
Выпускной девятиклассники встретили шумно — с музыкой
Некоторые из выпускников кормили птиц на Плотинке
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