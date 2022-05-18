Как выпускники в Екатеринбурге гуляли под ливнем. Фоторепортаж

18 мая 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Проливной дождь не помешал шумно отметить выпускной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Для екатеринбургских девятиклассников 18 мая прозвенел последний звонок. Фоторепортаж URA.RU о том, как школьники отметили свой выпускной. В 2022 году основное общее образование получат 14 187 школьников, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Первый этап Государственной итоговой аттестации (ГИА) для сдающих экзамен по иностранным языкам пройдет уже завтра — 19 мая. Самыми последними закончат сдачу ГИА те, кто выбрал литературу, физику или информатику. Каждому ученику придется сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику, еще два предмета — на выбор школьников. По традиции, школьники отмечают выпускной в центре города — на плотинке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Проливной дождь вынудил школьников взять с собой зонты, но не всех Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Многие выпускники спрятались от ливня в «переходе Цоя» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Выпускной девятиклассники встретили шумно — с музыкой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Некоторые из выпускников кормили птиц на Плотинке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Для екатеринбургских девятиклассников 18 мая прозвенел последний звонок. Фоторепортаж URA.RU о том, как школьники отметили свой выпускной. В 2022 году основное общее образование получат 14 187 школьников, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Первый этап Государственной итоговой аттестации (ГИА) для сдающих экзамен по иностранным языкам пройдет уже завтра — 19 мая. Самыми последними закончат сдачу ГИА те, кто выбрал литературу, физику или информатику. Каждому ученику придется сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику, еще два предмета — на выбор школьников.