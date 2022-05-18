Как выпускники в Екатеринбурге гуляли под ливнем. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпускники 9-х классов. Екатеринбург, погода, выпускники , дождь, под зонтом, гуляние выпускников
Проливной дождь не помешал шумно отметить выпускной Фото:

Для екатеринбургских девятиклассников 18 мая прозвенел последний звонок. Фоторепортаж URA.RU о том, как школьники отметили свой выпускной.

В 2022 году основное общее образование получат 14 187 школьников, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Первый этап Государственной итоговой аттестации (ГИА) для сдающих экзамен по иностранным языкам пройдет уже завтра — 19 мая. Самыми последними закончат сдачу ГИА те, кто выбрал литературу, физику или информатику. Каждому ученику придется сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику, еще два предмета — на выбор школьников.

Выпускники 9-х классов. Екатеринбург
По традиции, школьники отмечают выпускной в центре города — на плотинке
Фото:
Выпускники 9-х классов. Екатеринбург
Проливной дождь вынудил школьников взять с собой зонты, но не всех
Фото:
Выпускники 9-х классов. Екатеринбург
Многие выпускники спрятались от ливня в «переходе Цоя»
Фото:
Выпускники 9-х классов. Екатеринбург
Выпускной девятиклассники встретили шумно — с музыкой
Фото:
Выпускники 9-х классов. Екатеринбург
Некоторые из выпускников кормили птиц на Плотинке
Фото:
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Для екатеринбургских девятиклассников 18 мая прозвенел последний звонок. Фоторепортаж URA.RU о том, как школьники отметили свой выпускной. В 2022 году основное общее образование получат 14 187 школьников, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Первый этап Государственной итоговой аттестации (ГИА) для сдающих экзамен по иностранным языкам пройдет уже завтра — 19 мая. Самыми последними закончат сдачу ГИА те, кто выбрал литературу, физику или информатику. Каждому ученику придется сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику, еще два предмета — на выбор школьников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...