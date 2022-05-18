В Саткинском районе в ДТП пострадали четыре человека

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ДТП с порше на Карла Либкнехта. Екатеринбург, знак аварийной остановки, порше, porshe, дтп, авария
Причиной аварии мог стать мокрый асфальт Фото:

На участке автодороги в Саткинском районе 18 мая произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадало четыре человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области причины происшествия устанавливаются.

«18 мая на участке трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло ДТП. Автомобиль „Лада Калина“ столкнулся с кроссовером китайского производства „Грейт Вол“. В аварии пострадали четыре человека. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД региона. Там сообщили, что ДТП произошло в половине третьего дня на повороте на ж/д вокзал Сулеи. Водитель отечественного автомобиля не имел права на управление транспортным средством. При повороте направо он выехал на встречку, и врезался в «Грейт Вол».

«В результате ДТП пострадал сам водитель „Лады“ и два его пассажира, а также водитель китайского автомобиля. Все они с разными травмами были госпитализированы», — резюмировали в пресс-службе госавтоинспекции.

Очевидцы аварии отмечают, что причиной аварии вполне могла стать мокрая от дождя дорога. Автомобиль мог потерять сцепление с дорогой и потерять управление.

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На участке автодороги в Саткинском районе 18 мая произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадало четыре человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области причины происшествия устанавливаются. «18 мая на участке трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло ДТП. Автомобиль „Лада Калина“ столкнулся с кроссовером китайского производства „Грейт Вол“. В аварии пострадали четыре человека. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД региона. Там сообщили, что ДТП произошло в половине третьего дня на повороте на ж/д вокзал Сулеи. Водитель отечественного автомобиля не имел права на управление транспортным средством. При повороте направо он выехал на встречку, и врезался в «Грейт Вол». «В результате ДТП пострадал сам водитель „Лады“ и два его пассажира, а также водитель китайского автомобиля. Все они с разными травмами были госпитализированы», — резюмировали в пресс-службе госавтоинспекции. Очевидцы аварии отмечают, что причиной аварии вполне могла стать мокрая от дождя дорога. Автомобиль мог потерять сцепление с дорогой и потерять управление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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