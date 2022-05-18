В Саткинском районе в ДТП пострадали четыре человека

Причиной аварии мог стать мокрый асфальт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На участке автодороги в Саткинском районе 18 мая произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадало четыре человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области причины происшествия устанавливаются.

«18 мая на участке трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло ДТП. Автомобиль „Лада Калина“ столкнулся с кроссовером китайского производства „Грейт Вол“. В аварии пострадали четыре человека. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД региона. Там сообщили, что ДТП произошло в половине третьего дня на повороте на ж/д вокзал Сулеи. Водитель отечественного автомобиля не имел права на управление транспортным средством. При повороте направо он выехал на встречку, и врезался в «Грейт Вол».

«В результате ДТП пострадал сам водитель „Лады“ и два его пассажира, а также водитель китайского автомобиля. Все они с разными травмами были госпитализированы», — резюмировали в пресс-службе госавтоинспекции.

Очевидцы аварии отмечают, что причиной аварии вполне могла стать мокрая от дождя дорога. Автомобиль мог потерять сцепление с дорогой и потерять управление.