В Саткинском районе в ДТП пострадали четыре человека

На участке автодороги в Саткинском районе 18 мая произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадало четыре человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области причины происшествия устанавливаются.
«18 мая на участке трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло ДТП. Автомобиль „Лада Калина“ столкнулся с кроссовером китайского производства „Грейт Вол“. В аварии пострадали четыре человека. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.
URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД региона. Там сообщили, что ДТП произошло в половине третьего дня на повороте на ж/д вокзал Сулеи. Водитель отечественного автомобиля не имел права на управление транспортным средством. При повороте направо он выехал на встречку, и врезался в «Грейт Вол».
«В результате ДТП пострадал сам водитель „Лады“ и два его пассажира, а также водитель китайского автомобиля. Все они с разными травмами были госпитализированы», — резюмировали в пресс-службе госавтоинспекции.
Очевидцы аварии отмечают, что причиной аварии вполне могла стать мокрая от дождя дорога. Автомобиль мог потерять сцепление с дорогой и потерять управление.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог»
На участке автодороги в Саткинском районе 18 мая произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадало четыре человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области причины происшествия устанавливаются. «18 мая на участке трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло ДТП. Автомобиль „Лада Калина“ столкнулся с кроссовером китайского производства „Грейт Вол“. В аварии пострадали четыре человека. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД региона. Там сообщили, что ДТП произошло в половине третьего дня на повороте на ж/д вокзал Сулеи. Водитель отечественного автомобиля не имел права на управление транспортным средством. При повороте направо он выехал на встречку, и врезался в «Грейт Вол». «В результате ДТП пострадал сам водитель „Лады“ и два его пассажира, а также водитель китайского автомобиля. Все они с разными травмами были госпитализированы», — резюмировали в пресс-службе госавтоинспекции. Очевидцы аварии отмечают, что причиной аварии вполне могла стать мокрая от дождя дорога. Автомобиль мог потерять сцепление с дорогой и потерять управление.