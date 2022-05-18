Что подешевело и что выросло в цене в России за неделю. Статистика

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В России подорожали яблоки, но подешевели курица и яйцо Фото:
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Цены на товары в России

На прошлой неделе подорожал картофель, маргарин и подсолнечное масло, упала в цене бытовая техника и электроника. Об этом сообщили в Росстате.

Подешевели:

  • В России в среднем по наблюдаемым еженедельно позициям подешевели овощи и фрукты на 0,3%. Стала дешевле капуста;
  • Подешевели куриное мясо (на 0,1%) и яйца (на 2,8%);
  • Сахар подешевел на 0,5%;
  • Дешевеют бытовая техника и электроника;
  • Стоимость бензина стала меньше на 0,02%;
  • Уменьшилась стоимость девяти из десяти наименований лекарств из набора для еженедельного наблюдения. Левомеколь стал дешевле на 2,49%, валидол подорожал на 0,11%.

Подорожали:

  • Картофель подорожал на 3,34%, лук — на 4,41%. Яблоки стали дороже на 1,67%, бананы — на 1,11%;
  • Маргарин прибавил 1,39% за неделю, с начала года — 31,86%, при этом темпы роста стоимости снизились. Подсолнечное масло за неделю стало дороже на 0,51%, с начала года — на 12,46%;
  • Снизились темпы роста цен на колбасные и мясные изделия, молоко и молочные продукты, а также муку, крупы и кондитерские изделия.
  • Лидерами по темпам роста цен остаются гигиенические товары. Цена туалетного мыла увеличилась на 1,26%, с начала года — на 32,44%. Зубные щетки стали дороже на 1,35% за неделю, с начала года — на 22,17%. Дизельное топливо стало дороже на 0,04%.
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На прошлой неделе подорожал картофель, маргарин и подсолнечное масло, упала в цене бытовая техника и электроника. Об этом сообщили в Росстате. Подешевели: Подорожали:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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