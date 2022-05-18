Курганских учителей могут нагрузить новыми обязанностями

В школах Курганской области должны появиться педагоги-организаторы спортивных соревнований Фото: Анна Майорова © URA.RU

В курганских школах с нового учебного года появятся ставки педагогов-организаторов спортивных мероприятий. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров на комитете по соцполитике Курганской областной думы. Депутаты опасаются, что нововведение обернется дополнительной нагрузкой на учителей физкультуры, передает корреспондент URA.RU.

«Со следующего учебного года мы введем в обязательном порядке ставки педагогов-организаторов для сопровождения школьных спортивных клубов там, где они созданы. Это проходит в рамках государственного стандарта. Задача педагога-организатора будет состоять в том, чтобы организовать соревнования в школе, среди первых классов, пятых-шестых классов и т. д. Это может быть как доплата учителю физкультуры, так отдельно принятый человек», — сказал Андрей Кочеров.

По словам Кочерова, ставка будет привязана к количеству детей в школе. Деньги уже заложены в фонды оплаты труда. Депутат Ольга Баланчук отметила, что в школах области дефицит кадров — на начало года было 405 вакансий. Нововведение, по ее мнению, обернется дополнительной нагрузкой на учителей физкультуры. Депутат Валерий Порубов выступил против такого совместительства. Он считает, что у физруков не будет времени работать с детьми на уроках, организацией соревнований должен заниматься отдельный сотрудник. Кочеров уточнил, что для организаторской работы можно будет привлечь студентов. Депутаты решили вернуться к рассмотрению вопроса о педагогах-организаторах осенью.

По данным департамента образования и науки, 79% школ Курганской области имеют спортивные клубы. По плану до 2024 года спортклубы должны появится во всех школах.