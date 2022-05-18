В Челябинске на популярном сайте объявлений можно приобрести сразу два памятника Ленину по цене 300 тысяч рублей за каждый. Владелец скульптур рассказал URA.RU, что готов торговаться, но за копейки не отдаст, а лучше подарит музею.
«Памятники Ленину. Силумин. Высота более двух метров. Цена за один. Настоящие. Один из Г.Люберцы, второй из Иваново», — указал автор объявления на сайте «Авито» Максим.
Владелец памятников пояснил URA.RU, что в данный момент они находятся у него на даче в поселке Вавиловец. По его словам, на сайте можно найти много интересных вещей, иногда за копейки. Около семи лет назад он обнаружил объявление о продаже памятника Ленину и договорился о доставке. Практически одновременно с этим событием ему подарили вторую скульптуру.
«Они мне не нужны. Адекватный торг уместен. Парковые скульптуры такого размера так и стоят сейчас. А за копейки не отдам, лучше подарить в музей какой-нибудь истории под открытым небом», — добавил владелец памятников.
Автор объявления сообщил о возможности торга
Скрин с сайта объявлений «Авито»
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В Челябинске на популярном сайте объявлений можно приобрести сразу два памятника Ленину по цене 300 тысяч рублей за каждый. Владелец скульптур рассказал URA.RU, что готов торговаться, но за копейки не отдаст, а лучше подарит музею. «Памятники Ленину. Силумин. Высота более двух метров. Цена за один. Настоящие. Один из Г.Люберцы, второй из Иваново», — указал автор объявления на сайте «Авито» Максим. Владелец памятников пояснил URA.RU, что в данный момент они находятся у него на даче в поселке Вавиловец. По его словам, на сайте можно найти много интересных вещей, иногда за копейки. Около семи лет назад он обнаружил объявление о продаже памятника Ленину и договорился о доставке. Практически одновременно с этим событием ему подарили вторую скульптуру. «Они мне не нужны. Адекватный торг уместен. Парковые скульптуры такого размера так и стоят сейчас. А за копейки не отдам, лучше подарить в музей какой-нибудь истории под открытым небом», — добавил владелец памятников.