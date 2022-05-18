Baza: Пашинян просит ОДКБ ввести войска в Армению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночная репетиция Парада Победы. Екатеринбург, милитари, военные, солдаты, парад победы, 9 мая, репетиция, ночная репетиция
По данным Baza, в Кремле попросили Никола Пашиняна отозвать запрос Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Кремль ввести войска Организации Договора о коллективной безопасности в страну. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники. Причиной обращения Пашиняна к ОДКБ стали ежедневные массовые протесты в Ереване и других городах.

«Москву он приехал, чтобы добиться от членов Организации гарантий: если ситуация в Ереване будет развиваться по казахскому сценарию, то Россия и другие члены ОДКБ введут войска. Якобы в стране сейчас набирает темпы националистское движение, которое угрожает конституционному строю государства», — приводит Baza слова источника в администрации президента РФ.

Другой собеседники telegram-канала уточнил, что Пашиняна попросили отозвать запрос. После встречу премьер-министра Армении с президентом РФ Владимиром Путиным отодвинули в самый конец саммита ОДКБ.

URA.RU направило запросы в пресс-службы ОДКБ и правительства Армении. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее миротворцы ОДКБ уже помогали странам-участницам объединения во время массовых беспорядков. Так, военные из России и других стран-участниц ОДКБ были направлены в Казахстан из-за протестов, которые начались в стране 2 января. Позднее они переросли в беспорядки с участием террористических группировок. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Погибли сотни людей, тысячи были ранены.

Протесты в Армении проходят с 25 апреля. Митингующие требует отставки премьер-министра страны. Оппозиция считает, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики». По данным на 18 мая, полиция задержала 277 участников акций протеста, передает RT.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Кремль ввести войска Организации Договора о коллективной безопасности в страну. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники. Причиной обращения Пашиняна к ОДКБ стали ежедневные массовые протесты в Ереване и других городах. «Москву он приехал, чтобы добиться от членов Организации гарантий: если ситуация в Ереване будет развиваться по казахскому сценарию, то Россия и другие члены ОДКБ введут войска. Якобы в стране сейчас набирает темпы националистское движение, которое угрожает конституционному строю государства», — приводит Baza слова источника в администрации президента РФ. Другой собеседники telegram-канала уточнил, что Пашиняна попросили отозвать запрос. После встречу премьер-министра Армении с президентом РФ Владимиром Путиным отодвинули в самый конец саммита ОДКБ. URA.RU направило запросы в пресс-службы ОДКБ и правительства Армении. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее миротворцы ОДКБ уже помогали странам-участницам объединения во время массовых беспорядков. Так, военные из России и других стран-участниц ОДКБ были направлены в Казахстан из-за протестов, которые начались в стране 2 января. Позднее они переросли в беспорядки с участием террористических группировок. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Погибли сотни людей, тысячи были ранены. Протесты в Армении проходят с 25 апреля. Митингующие требует отставки премьер-министра страны. Оппозиция считает, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики». По данным на 18 мая, полиция задержала 277 участников акций протеста, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...