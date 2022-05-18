Baza: Пашинян просит ОДКБ ввести войска в Армению

18 мая 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

По данным Baza, в Кремле попросили Никола Пашиняна отозвать запрос Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Кремль ввести войска Организации Договора о коллективной безопасности в страну. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники. Причиной обращения Пашиняна к ОДКБ стали ежедневные массовые протесты в Ереване и других городах. «Москву он приехал, чтобы добиться от членов Организации гарантий: если ситуация в Ереване будет развиваться по казахскому сценарию, то Россия и другие члены ОДКБ введут войска. Якобы в стране сейчас набирает темпы националистское движение, которое угрожает конституционному строю государства», — приводит Baza слова источника в администрации президента РФ. Другой собеседники telegram-канала уточнил, что Пашиняна попросили отозвать запрос. После встречу премьер-министра Армении с президентом РФ Владимиром Путиным отодвинули в самый конец саммита ОДКБ. URA.RU направило запросы в пресс-службы ОДКБ и правительства Армении. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее миротворцы ОДКБ уже помогали странам-участницам объединения во время массовых беспорядков. Так, военные из России и других стран-участниц ОДКБ были направлены в Казахстан из-за протестов, которые начались в стране 2 января. Позднее они переросли в беспорядки с участием террористических группировок. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Погибли сотни людей, тысячи были ранены. Протесты в Армении проходят с 25 апреля. Митингующие требует отставки премьер-министра страны. Оппозиция считает, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики». По данным на 18 мая, полиция задержала 277 участников акций протеста, передает RT.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Кремль ввести войска Организации Договора о коллективной безопасности в страну. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники. Причиной обращения Пашиняна к ОДКБ стали ежедневные массовые протесты в Ереване и других городах. «Москву он приехал, чтобы добиться от членов Организации гарантий: если ситуация в Ереване будет развиваться по казахскому сценарию, то Россия и другие члены ОДКБ введут войска. Якобы в стране сейчас набирает темпы националистское движение, которое угрожает конституционному строю государства», — приводит Baza слова источника в администрации президента РФ. Другой собеседники telegram-канала уточнил, что Пашиняна попросили отозвать запрос. После встречу премьер-министра Армении с президентом РФ Владимиром Путиным отодвинули в самый конец саммита ОДКБ. URA.RU направило запросы в пресс-службы ОДКБ и правительства Армении. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее миротворцы ОДКБ уже помогали странам-участницам объединения во время массовых беспорядков. Так, военные из России и других стран-участниц ОДКБ были направлены в Казахстан из-за протестов, которые начались в стране 2 января. Позднее они переросли в беспорядки с участием террористических группировок. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Погибли сотни людей, тысячи были ранены. Протесты в Армении проходят с 25 апреля. Митингующие требует отставки премьер-министра страны. Оппозиция считает, что политика властей «разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики». По данным на 18 мая, полиция задержала 277 участников акций протеста, передает RT.